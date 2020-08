Quatro deputados são pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte

Áurea Carolina quer priorizar políticas sociais e meio ambiente (foto: LUÍS MACEDO/CÂMARA DOS DEPUTADOS %u2013 16/7/19 )

Belo Horizonte será novamente o centro de disputa política entre os deputados federais mineiros. Levantamento feito pelo Estado de Minas mostra que a cidade concentra o maior número de congressistas já declarados pré-candidatos para as eleições municipais. No pleito de 2016, a capital de Minas Gerais também foi o ponto de maior interesse dos parlamentares. Neste ano, quatro dos seis deputados federais mineiros pretendem disputar o comando do Executivo da capital.





Pré-candidata, Áurea Carolina (Psol) diz que a “prefeitura é o governo mais próximo da cidadania”. “Como tenho dito, as razões para a minha pré-candidatura à prefeitura são uma resposta ao aprofundamento da crise socioeconômica e sanitária que vivemos, bem como à ascensão de discursos e atitudes antidemocráticos, que contam com a ação de grupos fascistas. Em BH, esta realidade está posta e precisa ser enfrentada. Sem democracia não pode haver justiça social e melhores condições de vida para todas as pessoas”.

Júlio Delgado diz que PSB não pode perder representatividade em BH (foto: LUÍS MACEDO/CÂMARA DOS DEPUTADOS / 7/6/18 )



A parlamentar entende que “a saída transformadora dessa grave situação se dará junto às lutas populares”. E avalia: “A prefeitura é o governo mais próximo da cidadania, por isso, tem um papel fundamental na efetivação dos direitos e precisa estar conectada com as necessidades diárias da população. Para ela, “BH pode se tornar um bom lugar para todo mundo, mas, para isso, é preciso priorizar os grupos que mais sofrem com as desigualdades, cuidar das pessoas e do meio ambiente e potencializar as múltiplas vocações da cidade”.





Outro parlamentar federal que pretende disputar a prefeitura é Júlio Delgado (PSB). Segundo ele, além da própria vontade, a representatividade do PSB na disputa o colocou como possível nome na corrida eleitoral. “Nunca ‘troquei’ o mandato, será a primeira vez que farei. Sou pré-candidato mais porque tivemos uma história forte do PSB na capital, com Célio de Castro, para deixar claro que ele começou, e seguimos com o PSB com Marcio (Lacerda). Temos uma história e trajetória interrompida também pelo Marcio, quando não colocou nome do PSB, e o partido não pode deixar de ter representatividade, tem força, tradição e peso”.





Delgado, entretanto, sabe que a disputa é acirrada. “Aceitei o desafio que foi me proposto pelo partido em uma nova realidade, de mostrar a força do PSB na capital. É a minha primeira experiência com isso e demonstra claramente a excepcionalidade desse caso. Será a eleição mais complicada da história, pelo contexto, e aceitei esse desafio”, afirma.

Lafayette de Andrada destaca gestão comprometida com resultados (foto: PAULO FILGUEIRAS/EM/D.A. PRESS %u2013 12/2/19 )



Outro deputado pré-candidato à Prefeitura de BH é Lafayette de Andrada (Republicanos). Na confirmação, em 7 de julho deste ano, Andrada fez referência ao atual chefe do Executivo da capital, Alexandre Kalil. O parlamentar disse que “Belo Horizonte pode mais e merece um gestor preparado e comprometido com resultados efetivos para todos os belo-horizontinos”.





Outro nome da Câmara dos Deputados que pretende disputar o Executivo de BH é Igor Timo (Podemos). “Acredito que BH é uma síntese do estado. A cidade recebe todos os mineiros, principalmente para solução de problemas em saúde e educação. Então, precisa de alguém que tenha a condição de cuidar bem, pois cuidar de BH é quase cuidar de todo o estado.”





Segundo ele, Belo Horizonte “carece de um olhar mais humanizado, que cuide mais das pessoas. E o povo mineiro é um pouco mais tradicional, quer um tratamento mais próximo. Meu caso é esse, quero dar um tratamento à altura, além de solucionar os problemas da cidade”, diz o parlamentar.

Igor Timo afirma que BH é a síntese do estado e precisa de mais atenção (foto: CÂMARA DOS DEPUTADOS/DIVULGAÇÃO )





JF e GV já têm pré-candidatos





Até agora, somente seis dos 53 deputados federais mineiros se dizem pré-candidatos nas eleições deste ano. Além dos quatro que estão de olho na Prefeitura de Belo Horizonte, dois se colocam na disputa em suas respectivas cidades: Margarida Salomão (PT), em Juiz de Fora, na Zona da Mata, e Leonardo Monteiro (PT), em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.





Margarida Salomão também era deputada federal em 2016 e, assim como no pleito daquele ano, sairá como candidata para a Prefeitura de Juiz de Fora. A congressista trata como uma missão a disputa pelo Executivo local. “Não disputo cargo, cumpro tarefa militante. Neste momento, que temos um quadro complexo no Brasil, com grande ameaça à democracia, com perdas de direitos da população, tenho entendimento que a disputa da cidade é questão prioritária. Estou cumprindo uma tarefa, não cumprindo um cargo. Hoje, 85% das pessoas vivem nas cidades, de fato. Então, se você disputa cidades, você disputa o país”, disse.





Já Leonardo Monteiro vê a chance de comandar Governador Valadares como um sinal de retribuição. Além disso, o deputado federal fala de uma possível evolução da cidade caso ele seja eleito. “O que me motiva é porque a população de Governador Valadares está sofrida. Cidade mal-cuidada, esburacada, alguns encaminhamentos que havia expectativa sobre transporte público não há; obras paradas, que estavam em andamento; estação de tratamento de esgoto, que o atual prefeito não conseguiu concluir; um hospital regional, que precisa da posição do prefeito junto ao governador, que também não se resolve.”





Segundo ele, há um desejo de mudança na cidade. “Como moro aqui, as pessoas cobram porque não saio de Brasília e represento isso. Por isso, coloco meu nome à disposição. Como nasci em Valadares, vivo a cidade, ser prefeito me motiva muito, é quase uma retribuição”, afirma.





SEMELHANÇA O cenário das eleições municipais de 2016 e deste ano é semelhante quando relacionado aos deputados federais mineiros. Em 2020, até então, seis parlamentares disputam um cargo no Executivo (quatro em BH, um em Governador Valadares e outro em Juiz de Fora). No último pleito municipal, oito congressistas mineiros tentaram algum cargo em prefeituras.





Desses, seis tentaram em BH (Eros Biondini, Luis Tibé, Marcelo Álvaro Antônio, Reginaldo Lopes, Rodrigo Pacheco e Jô Morais), um em Juiz de Fora (Margarida Salomão) e outro em Uberlândia (Odelmo Leão), no Triângulo. Desses nomes, somente Odelmo Leão (PP) se elegeu prefeito.





Os partidos têm até 26 de setembro para registrar as candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Até que essa solicitação seja oficializada, todo político é considerado pré-candidato pela Justiça Eleitoral. O pleito deste ano está previsto para 15 de novembro (primeiro turno) e 29 do mesmo mês (segundo turno, caso necessário).









CORRIDA ELEITORAL

Deputados federais mineiros cotados para disputar prefeituras





Deputado Município





Áurea Carolina (Psol) Belo Horizonte

Igor Timo (Podemos) Belo Horizonte

Júlio Delgado (PSB) Belo Horizonte

Lafayette de Andrada (Republicanos) Belo Horizonte

Leonardo Monteiro (PT) Governador Valadares

Margarida Salomão (PT) Juiz de Fora





Este é um cenário de momento, que pode ser alterado até 26 de setembro