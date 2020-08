O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, criticou postura %u201Cautoritária%u201D de Bolsonaro (foto: FÁBIO RODRIGUEZ POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL %u2013 30/4/19 )

Brasília – Questionado sobre a origem de cheques que teriam sido depositados por Fabrício Queiroz para a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, o presidente da República, Jair Bolsonaro, respondeu com ameaças a um repórter. Durante uma visita, na tarde de ontem, à Catedral Metropolitana de Brasília, o chefe do Executivo afirmou que a vontade era “encher” a boca do jornalista “na porrada”. Ele estava rodeado por seguranças e apoiadores. Queiroz é alvo de investigação conduzida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro sobre suposto esquema de rachadinhas montado no gabinete do senador Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. Michelle teria recebido R$ 89 mil, entre 2011 e 2016, por parte do investigado. A origem é motivo da transferência do total de recursos não foi explicada.





Bolsonaro deixou o Palácio do Planalto no começo da tarde, foi até a 103 Norte, quadra conhecida por abrigar apartamentos funcionais do governo federal destinado a militares das Forças Armadas. Ele não revelou qual foi o motivo da ida até o local. De lá, seguiu até a Esplanada dos Ministérios. Inicialmente, ele disse que não responderia a qualquer pergunta. Ao ser indagado por um profissional do jornal O Globo, reagiu de maneira agressiva. “Minha vontade é encher tua boca na porrada, tá?”. Ele completou a frase com outra ofensa: “Seu safado”. Alguns profissionais de imprensa questionaram o presidente se ele estava fazendo ameaça, mas não obtiveram resposta do presidente da República.





Em nota, o jornal O Globo afirmou que “repudia as agressões” e que o profissional apenas exercia sua função. “Tal intimidação mostra que Jair Bolsonaro desconsidera o dever de qualquer servidor público, não importa o cargo, de prestar contas à população. Durante os governos de todos os presidentes, O Globo não se furtou a fazer as perguntas necessárias para cumprir o papel maior da imprensa, que é informar os cidadãos. E continuará a fazer as perguntas que precisarem ser feitas, neste e em todos os governos”, informou a empresa.





REAÇÃO Entidades de imprensa e partidos políticos também se manifestaram sobre o caso. O presidente da Associação Nacional de Jornais (ANJ), Marcelo Rech, afirmou que a reação do chefe do Executivo é contrária à democracia. “É lamentável que mais uma vez o presidente reaja de forma agressiva e destemperada a uma pergunta de jornalista. Essa atitude em nada contribui com o ambiente democrático e de liberdade de imprensa previstos pela Constituição”, afirmou.





O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, destacou que Bolsonaro vinha tendo um comportamento moderado, o que gerava estabilidade ao país. “O presidente vinha muito bem nas últimas semanas. Com sua moderação, vinha contribuindo para a pacificação do debate público. Lamentável ver a volta do perfil autoritário que tanta apreensão causa nos democratas. Nossa solidariedade ao jornalista ofendido e ao jornal que o emprega”, afirmou o presidente da OAB.





Em comunicado oficial, O MDB informou que “defende a liberdade de imprensa e o respeito aos jornalistas profissionais”, e que “o presidente da República precisa se retratar pelo que disse ao repórter do jornal”. O PSDB afirmou que esse comportamento “desrespeita a liberdade de imprensa, em atitude que não condiz com o cargo que ocupa”, e que “agindo assim, não nega apenas uma resposta ao jornalista; nega também a informação transparente aos brasileiros”.





O deputado David Miranda (Psol-RJ), afirmou que a reação do presidente se aproxima de um atestado de culpa diante das suspeitas de corrupção envolvendo sua família. “Nojento! Criminoso! Autoritário! Sem contar que o descontrole é quase o atestado final de culpa sobre os esquemas do Queiroz. Esse cara deveria ser deposto e preso! Motivos não faltam, mas há quem acredite que ele não cometeu crimes…”, escreveu ele nas redes sociais.





Vice-líder do PCdoB, deputado federal Márcio Jerry (MA) afirmou que o chefe do Executivo teve comportamento desequilibrado e reprovável. “Bolsonaro mostra total desequilíbrio quando o assunto é a relação dele e familiares com Queiroz e milicianos. Uma espécie de confissão de culpa!”, disse o parlamentar maranhense.