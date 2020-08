Senador propõe que redes sociais paguem veículos por uso de conteúdo jornalístico

O senador Angelo Coronel (PSD-BA) apresentou nesta quinta, 20, projeto de lei que obriga plataformas de internet, como Facebook, Google e Instagram, a remunerar profissionais e veículos produtores de notícia pelo uso do conteúdo jornalístico.



"Trata-se de uma correção na legislação sobre direitos autorais. É para fazer justiça com profissionais e veículos produtores de notícias que fazem jornalismo sério e não são remunerados pelos aplicadores de internet (plataformas)", disse Coronel.



"Todas as iniciativas que visam a valorizar e reconhecer o jornalismo profissional são meritórias", afirmou o presidente da Associação Nacional de Jornais (ANJ), Marcelo Rech, sobre o projeto.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.