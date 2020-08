Expulsão de deputado governista vai para Conselho de ética do PSDB

Por 25 votos a 4 (e 3 abstenções), a Executiva Nacional do PSDB decidiu nesta quinta, 20, enviar ao Conselho de Ética o pedido de expulsão do deputado federal Celso Sabino (PA), escolhido pelo Centrão para a liderança da Maioria na Câmara. O relator será o ex-presidente do partido José Aníbal. A representação foi feita pelo atual presidente do PSDB, Bruno Araújo, e pede a expulsão por violação ao estatuto e à ética partidária devido ao convite para o cargo "sem qualquer discussão prévia com lideranças".

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.