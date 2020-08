Ao defender cloroquina, Bolsonaro cita 'zero óbito' entre servidores do Planalto

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta, 20, em transmissão ao vivo nas redes sociais, que a maioria dos ministros e dos servidores públicos do Palácio do Planalto diagnosticados com o novo coronavírus teria tomado cloroquina, segundo ele com recomendação médica.



"Zero óbito por covid-19. Não tive conhecimento de gente deste grupo ter sido baixada a hospital, a UTI", comentou. O medicamento não tem eficácia comprovada no tratamento da doença, e há até estudos que atestam a sua ineficácia em pacientes do coronavírus.