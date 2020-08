Prefeito lidera a disputa em Neves

O prefeito de Ribeirão das Neves, na Grande BH, Junynho Martins (DEM), lidera a corrida eleitoral na cidade. Pesquisa da F5 Atualiza Dados, encomendada pela TV Alterosa e divulgada pelo Estado de Minas, mostra que ele tem 38,24% das intenções de voto no cenário estimulado. Em segundo lugar, está o vereador Vanderlei Delei (Republicanos), com 9,97%, percentual menor do que os votos em branco e nulos (21,36%) e indecisos (20,84%.).





Na terceira colocação aparece Washington Modesto Júnior (sem partido), com 2,94%. Por não ter filiação partidária, ele não poderá concorrer no pleito deste ano. A quarta posição é do Doutor Getúlio (PCdoB), com 2,3%. Empatados com 1,28% estão Coronel Bianchini (Avante) e Professor Carlos Eugênio (PSB). A dupla é seguida de perto por Toco do Bar Central, com 1,02%. Débora Rubiana (Solidariedade) não atingiu 1%.





A pesquisa também apresentou um cenário espontâneo aos entrevistados, em que não são citados os nomes dos candidatos. Junynho Martins também lidera, com 20,08% das intenções de voto. Em seguida, está Vanderlei Delei (2,43%). Chama a atenção o alto índice de indecisão (59,72%). Brancos e nulos são 15,47%. Os demais nomes não alcançaram um ponto percentual. Segundo o levantamento, 44% consideram a gestão de Junynho ótima (8,18%) ou boa (35,93%). Para o diretor-executivo da F5, Domilson Coelho, a aprovação se converte em intenções de voto. "Isso é transferido em votos. Ele tem, praticamente, o mesmo percentual de aprovação de administração e de intenção de votos", explica. "Os adversários terão que trabalhar muito para conquistar o eleitorado indeciso", completa. O levantamento foi feito entre 17 e 18 de agosto, com 782 eleitores. Por ter mais de 200 mil eleitores, Ribeirão das Neves pode ter segundo turno caso nenhum dos candidatos tenha maioria dos votos válidos.





