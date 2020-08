Bolsonaro diz que vai prorrogar auxílio-emergencial durante COVID

Fábio Ramalho com Bolsonaro no Palácio do Planalto: o parlamentar ofereceu almoço e produtos mineiros ao presidente e ministros (foto: FACEBOOK/REPRODUÇÃO)

Brasília – O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que o governo quer prorrogar o auxílio emergencial, mas com valor inferior a R$ 600, que ainda será discutido. “R$ 600 é muito. Alguém da economia falou em R$ 200. Eu acho que é pouco, mas dá para chegar em um meio-termo e buscar que seja prorrogado por mais alguns meses, talvez até o final do ano, de modo que consigamos sair dessa situação”, disse ele durante cerimônia no Palácio do Planalto que marcou a assinatura de medidas provisórias para facilitar o acesso ao crédito por parte de micro e pequenos empresários. "Hoje, tomei café da manhã com Rodrigo Maia [presidente da Câmara], e tratamos desse assunto. Os R$ 600 pesam muito para a União, porque é endividamento. E se o país endivida, você perde credibilidade", disse Bolsonaro, que também participou de almoço no Palácio do Planalto oferecido pelo deputado mineiro Fábio Ramalho (MDB), em que se discutiu também o auxílio emergencial.





A lei aprovada pelo Congresso garante a Bolsonaro autonomia para conceder novas parcelas de R$ 600 até o fim do ano, desde que indique de onde tirará o dinheiro. Para reduzir o valor das parcelas ou prorrogar o benefício para 2021, o governo federal precisa da aprovação da Câmara e do Senado.





Rodrigo Maia já disse que espera uma posição do governo sobre a prorrogação e sobre a criação de um programa de renda básica para iniciar a discussão no Parlamento, mas sem afetar o teto de gastos públicos.



"Temos de esperar a posição oficial do governo sobre esse assunto. A gente sabe que o auxílio foi fundamental, urgente e teve um impacto muito grande para milhões de brasileiros. O governo vai precisar apresentar sua posição em relação às condições de prorrogar, em qual valor, para que a gente saiba qual impacto que isso tem nas contas públicas", afirmou Maia na terça-feira.



Guedes otimista





O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou a intenção do governo em prorrogar o benefício, mas disse também que será menor porque não existem recursos suficientes para manter os R$ 600. “Estamos estudando isso. O presidente está nos instruindo exatamente para lançar essa camada de preservação para a frente. Evidentemente, não há recursos para pagar os R$ 600, mas o presidente está dizendo 'vamos tentar fazer o máximo possível dentro dos recursos que temos para ir esticando isso'”, disse Guedes.



Durante seu discurso no evento, Guedes se mostrou otimista para a possibilidade de o Brasil ter uma “injeção” de recursos para aliviar os estragos financeiros causados pela pandemia do novo coronavírus. Segundo ele, isso será possível por causa dos programas lançados pelo governo federal para enfrentar a crise sanitária — como os de preservação de renda e de empregos e os de concessão de créditos para empresas de pequeno, médio e grande portes —, e devido ao desempenho de alguns setores produtivos, entre eles a construção civil.





“Com a construção civil expandindo e gerando empregos de um lado, com as exportações firmes do outro lado e com os programas de crédito que fomos aperfeiçoando, o Brasil está voltando em V. Todos os indicadores mostram que a queda foi súbita, mas o Brasil está voltando em V. Um V da Nike, um V que a volta é mais lenta do que a queda, mas que é segura”, detalhou o ministro.





“O dinheiro está, finalmente, chegando à ponta. Distribuímos recursos para estados e municípios. Para a saúde, direto na veia. O auxílio emergencial para 64 milhões de brasileiros. Então, vamos ter um fim de ano onde estarão entrando também recursos do FGTS. São mais de R$ 30 bilhões. Também vem aí entre R$ 200 bilhões e R$ 300 bilhões de créditos alavancados nesses próximos três, quatro meses até o fim do ano”, acrescentou.





Guedes disse ainda que o Brasil é o país emergente que mais expandiu créditos da mesma forma que auxiliou desassistidos e protegeu os vulneráveis. “Gastamos 10% do PIB para proteger vulneráveis. Expandimos o potencial de crédito em R$ 1 trilhão, e tudo isso está empurrando a economia nesse final de ano. Nós esperamos, então, ir aprofundando as reformas, de forma que o Brasil, já olhando para o ano seguinte, já esteja de volta ao trilho do crescimento sustentável, que é onde nós estávamos antes.”





De acordo com Guedes, os indicadores de arrecadação, vendas e consumo de energia elétrica, por exemplo, têm crescido mensalmente, o que anima o governo. “A economia está voltando. Desde o início da crise, o presidente nos pediu que nenhum brasileiro ficasse para trás e que nós trabalhássemos para salvar vidas e preservar empregos. A serenidade e a resiliência têm compensado o nosso trabalho e estamos furando as duas ondas (de estragos): da saúde e da economia”, destacou.





Almoço com renda mínima no cardápio

O deputado federal mineiro Fábio Ramalho (MDB) promoveu ontem mais um de seus tradicionais almoços com leitão à pururuca, oferecido ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), a ministros do governo federal e a parlamentares do Congresso Nacional. Os presentes ao encontro debateram, sobretudo, a possibilidade de implantação de uma política permanente de renda mínima. O assunto surgiu na esteira do auxílio emergencial de R$ 600, sancionado no início de abril por Bolsonaro em virtude da pandemia do novo coronavírus. Em julho, Fábio Ramalho ofereceu outro almoço no Planalto. O evento ocorreu dias antes de Bolsonaro testar positivo para a COVID-19, o que o forçou e os outros participantes a realizarem exames.





Além de Bolsonaro, estiveram presentes os ministros Walter Braga Netto (Casa Civil), Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura), Teresa Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento), Fábio Faria (Comunicações), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) e Ernesto Araújo (Relações Internacionais), o deputado Diego Andrade (PSD-MG); o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (MDB-SP), seu antecessor imediato, Major Vitor Hugo (PSL-GO), o deputado federal Eduardo Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, e o presidente do partido Progressistas, senador Ciro Nogueira.





Ramalho disse ao Estado de Minas que o presidente tenta viabilizar formas de manter a ajuda. "A pauta principal foi a renda mínima, sobre como ele vai manter essa renda de R$ 600. O presidente está procurando uma solução para isso, pois está muito preocupado”, disse o parlamentar. A ideia, segundo Ramalho, é preparar o país para o cenário pós-pandemia. Bolsonaro tem aventado publicamente a implantação da renda mínima. Em junho, o ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a afirmar que um programa do tipo será criado pelo Palácio do Planalto.





Segundo Ramalho, os convidados do almoço discutiram também questões regionais. “Não houve pautas específicas. Foi muita gente dialogando junta, falando seus problemas e mostrando algum tipo de solução”, explicou. Ele afirmou ter conversado com Tarcísio de Freitas sobre as obras de duplicação da BR-381 e a pavimentação de trecho da BR-367. Ramalho diz incentivar Bolsonaro a conversar com os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado — Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Davi Alcolumbre (DEM-AP), respectivamente. Segundo o parlamentar mineiro, a relação do Executivo com o Legislativo tem evoluído. “A cada dia, ele (Bolsonaro) melhora mais (no diálogo com o Parlamento). O presidente escuta todo mundo. Converso muito com ele quando estamos sozinhos”, assegurou. (Guilherme Peixoto)