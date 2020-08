Decreto permite funcionamento apenas de estabelecimentos comerciais considerados essenciais (foto: Reprodução/Prefeitura de Ituiutaba)





O último boletim informado pelo Município mostra que Ituiutaba tem 880 casos de COVID-19 e 18 mortes confirmadas, além de outras duas em investigação. No início de agosto, o boletim do Município apontava 404 exames positivos da doença, com cinco mortes. Também no início do mês, sete pessoas pessoas de Ituiutaba ocupavam leitos de UTI.



LEIA MAIS 21:41 - 16/08/2020 Morre ex-deputado Caio Nárcio (PSDB-MG) aos 33 anos com covid-19

17:05 - 15/08/2020 Mãe de Jair Renan confirma que 'filho 04' do presidente está com COVID-19

10:58 - 12/08/2020 MP vai à Justiça contra acordo de R$ 25 milhões firmado com empresas de ônibus em Uberlândia O decreto Nº 9.498 assinado pelo prefeito Fued José Dib (MDB) foi publicado na noite desta segunda-feira (17), o que permite o funcionamento apenas estabelecimentos comerciais classificados no segmento de atividades essenciais.O último boletim informado pelo Município mostra que Ituiutaba tem 880 casos de COVID-19 e 18 mortes confirmadas, além de outras duas em investigação. No início de agosto, o boletim do Município apontava 404 exames positivos da doença, com cinco mortes. Também no início do mês, sete pessoas pessoas de Ituiutaba ocupavam leitos de UTI.Além da quantidade de casos e esgotamento de leitos para pacientes graves, Ituiutaba também apresentou aumento no consumo de sedativos e antibióticos no tratamento e entubação de pacientes com o novo coronavírus, insumos considerados escassos para compra no país. A Secretaria Municipal de Saúde segue em monitoramento dos indicadores epidemiológicos e de capacidade assistencial da área para determinação de reabertura das atividades comerciais do local.





“Não é o momento de promover aglomerações ou reuniões sociais. Precisamos nos conscientizar que muitas pessoas, apesar de infectadas, são assintomáticas e podem transmitir o vírus. Temos trabalhado para ampliar o atendimento, mas a última coisa que queremos é que as pessoas contraiam este vírus e precisem de uma UTI. Por isso estamos tomando esta difícil decisão de retroagirmos para a Onda Vermelha”, disse o prefeito Fued Dib.





A região

A macrorregião do Triângulo Norte tem 27 Municípios, que inclui o Pontal, está enquadrada na Onda Amarela, mas com indicativo regressão para Onda Vermelha devido aos resultados. A própria microrregião de Ituiutaba tinha esse víes, de acordo com publicação do Relatório de Transparência do Minas Consciente publicado na última semana pelo Comitê Extraordinário COVID-19. Exceto por Ituiutaba, as cidades de maior população da macrorregião seguem na Onda Amarela.





Esatabelecimentos liberados - Onda Vermelha





Supermercados, padarias e lojas de conveniência;

Restaurantes e lanchonetes (somente para delivery ou retirada no balcão) *;

Açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros;

Farmácias, drogarias, lojas de cosméticos;

Lavanderias;

Pet shops;

Bancos, casas lotéricas e cooperativas de crédito;

Vigilância e segurança privada;

Serviços de reparo e manutenção;

Lojas de informática e aparelhos de comunicação;

Hotéis, motéis, campings, alojamentos e pensões;

Construção civil e obras de infraestrutura;

Comércio de veículos, peças e acessórios automotores.

Exceção para restaurantes de beira de estrada.

O Município de, no pontal do Triângulo Mineiro, regrediu para ado planoe restringiu o funcionamento do comércio a partir desa terça-feira (18). A decisão da Prefeitura veio depois de o número deconfirmados mais queem pouco mais de 15 dias. Para completar o quadro, os 14 leitos de UTI na cidade estão ocupados.Ituiutaba foi a primeira localidade do Triângulo Norte a se enquadrar na onda mais restritiva desde a remodelação do plano de combate à COVID-19 mineiro, implantada neste mês.