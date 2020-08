Lideranças políticas usam Twitter para destacar manifestação de apoio à Lava Jato

Lideranças políticas usaram suas contas no Twitter para postar fotos e vídeos de carreatas em defesa da Operação Lava Jato em algumas cidades brasileiras. O ex-ministro da Justiça e ex-juiz Sergio Moro afirmou em sua conta na rede social que o "legado da Lava Jato é do povo brasileiro que não admite corrupção, desvio de dinheiro público e impunidade".



O senador Major Olímpio (PSL-SP) publicou um vídeo e disse que, "seguindo todas as regras de prevenção à Covid-19, encerramos a carreata deste sábado em defesa da Lava Jato e pelo fortalecimento das instituições no combate à corrupção!".



"A Av. Paulista tomada de veículos em uma demonstração de que a Lava Jato veio para ficar e a população apoia!", escreveu o senador.



O senador Alvaro Dias (Podemos-PR) também destacou as manifestações de apoio "em diversas cidades do Brasil". "Os apoiadores fizeram o ato na forma de carreata, usaram máscaras e permaneceram dentro dos carros durante todo o trajeto, evitando aglomerações e respeitando o distanciamento", destacou.