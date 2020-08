Eleitores de sete cidades de MG estão muito indecisos, diz pesquisa

Em Juiz de Fora, com cerca de 570 mil habitantes, a pesquisa aponta a deputada estadual Delegada Sheila (PSL) em primeiro lugar na preferência do eleitorado, seguida pelo empresário Wilson da Rezato (PSB) (foto: MARCOS Michelin/EM/D.A. PRESS)





O cenário das eleições municipais, marcadas para 15 de novembro, é de grande indefinição no interior de Minas. Pesquisas realizadas pela F5 Atualiza Dados, encomendadas pela TV Alterosa e divulgadas pelo Estado de Minas, apontam altos percentuais de indecisão entre os eleitores de sete municípios do Leste, Sul, Zona da Mata e Centro-Oeste do estado. Mesmo assim, alguns pré-candidatos já se destacam na preferência do eleitorado. Em Juiz de Fora, na Zona da Mata, por exemplo, indecisos, brancos e nulos somam 26,5%, mas a deputada estadual Delegada Sheila (PSL), que se credenciou à Assembleia Legislativa na esteira do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), tem 29,5% das intenções de voto. Wilson da Rezato (PSB), com 16,5%, e Margarida Salomão (PT), com 13,17%, estão logo atrás. Ipatinga, no Vale do Aço, tem 25,21% de indecisão e 19,87% dos eleitores indicando voto em branco ou nulo. A disputa na cidade deve ficar entre “figuras carimbadas”: o prefeito Nardyello Rocha (Cidadania) lidera com 18,36%, seguido de perto pelo ex-chefe do Executivo local Sebastião Quintão (MDB), com 14,69%. Em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, o prefeito André Merlo (PSDB) está tecnicamente empatado com o vice, Dr. Luciano (PSC). Ex-aliados, eles romperam durante a gestão e devem encabeçar chapas distintas. Em Varginha, no Sul do estado, Verdi Lucio Melo (Avante) assumiu a prefeitura em abril, após renúncia do antecessor. Mesmo saindo na frente, ele precisa lidar com quase 28% de eleitores indecisos.





O deputado estadual Fábio Avelar (Avante) lidera em um dos cenários de Nova Serrana, no Centro-Oeste, mas a expectativa também é de acirramento, já que a pesquisa indica preferência do eleitor pelo prefeito Euzébio Lago (MDB). Políticos de trajetória no Legislativo também têm protagonismo em Divinópolis, no Centro-Oeste. Jaime Martins Filho (DEM) e Fabiano Tolentino (Cidadania) são os pré-candidatos nas primeiras posições, enquanto o prefeito Galileu Machado (MDB) aparece em sétimo. Em Barbacena, na Zona da Mata, a disputa também está bastante aberta, porque nenhum pré-candidato tem grande vantagem na preferência dos eleitores. Os mais citados são Carlos Roberto Kikito (PV) e o ex-prefeito Toninho Andrada (DEM).

JUIZ DE FORA

Deputada sai na frente em JF

Juiz de Fora, na Zona da Mata, o mais populoso dos sete municípios pesquisados, é o que apresenta a maior preferência por um candidato. A deputada estadual Delegada Sheila (PSL) lidera a corrida eleitoral. Alinhada ao presidente Jair Bolsonaro, ela soma 29,5% das intenções de voto no cenário estimulado. O segundo colocado é o empresário Wilson da Rezato (PSB), com 16,5%, que tem, entretanto, percentual inferior aos votos em branco ou nulos, que representam 21,33%. Em terceiro lugar na preferência do eleitorado está a deputada federal Margarida Salomão (PT), que tem 13,17%. O prefeito Antônio Almas ocupa o quarto posto, com 4,17%. Ele está abaixo da quantidade de indecisos, que equivalem a 5,17% dos juiz-foranos aptos às urnas. Depois estão Pastor Aloizio Penido (PTC), com 3%, Delegada Ione Barbosa (Republicanos), com 2,83%, e Eduardo Lucas (DC), 1%. Juiz José Armando (MDB), Victória Mello (PSTU) e Delegado Cláudio Nogueira (PSC) não ultrapassam um ponto percentual. A pesquisa espontânea, em que nomes de pré-candidatos não são apresentados indica que 53,5% dos entrevistados estão indecisos e que 32,84% votariam em branco ou nulo hoje.





Quanto aos votos válidos, o levantamento indica Delegada Sheila (5%), Wilson da Rezato (4,17%) e Margarida Salomão (3%). Os demais concorrentes não alcançam 1%.





Segundo o diretor-executivo da F5 Atualiza Dados, Domilson Coelho, a corrida em Juiz de Fora deve ser polarizada. "Serão dois projetos políticos. Um representa a ala bolsonarista (Delegada Sheila) e o outra a ala petista (Margarida Salomão). A liderança da Sheila vem crescendo. O capital político dela tem se destacado diante dos demais", informou. O levantamento foi feito entre 8 e 9 de agosto, com margem de erro de 4%. Foram ouvidos 600 eleitores na cidade.

GOVERNADOR VALADARES

Prefeito está em primeiro lugar

A corrida pela prefeitura de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, promete ser acirrada entre ex-aliados. O prefeito André Merlo (PSDB), tem 20,87% das intenções de voto. Ele é seguido de perto pelo vice-prefeito e antigo parceiro, Dr. Luciano (PSC), que soma 14,02%. Estão indecisos 23,54%. Brancos e nulos representam 18,03%. O terceiro colocado é o deputado federal Leonardo Monteiro (PT), com 10,68%. Em quarto, está Coronel Lacerda (PSL), com 5,18%. A vereadora Rosemary Mafra (PSB) ocupa a quinta posição, com 2,84%, mesmo percentual de Rui Silva (PSD). Coronel Miranda (PRTB) tem 2%. Na pesquisa espontânea, em que não são apresentados nomes de possíveis concorrentes, os indecisos somam 73,79%. Brancos ou nulos são 16,53%. A pré-candidatura mais citada pelos entrevistados é a do prefeito André Merlo, com 5,68%. Leonardo Monteiro tem 1,67%. Os outros nomes da pesquisa estimulada não atingiram 1%.





De acordo com Domilson Coelho, diretor-executivo da F5, a disputa em Valadares deve ser acirrada. “Não há como assegurar o favoritismo. Há 23,5% de indecisos e eles estão tecnicamente empatados. É preciso levar em consideração também que Leonardo Monteiro está colado no segundo lugar, tecnicamente empatado com Dr. Luciano”, avalia. O levantamento foi feito entre 8 e 9 de agosto, com margem de erro de 4%. Foram ouvidos 599 eleitores.

DIVINÓPOLIS

Ex-parlamentares na liderança

Quase 40% dos eleitores ainda não definiram o voto para prefeito em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. Estão indecisos 18,36% do eleitorado, e 20,03% votariam hoje em branco ou nulo. Em primeiro lugar na pesquisa estimulada aparece o ex-deputado federal Jaime Martins Filho, o Jaiminho (DEM), com 13,36%. Em seguida, o ex-deputado Fabiano Tolentino (Cidadania), com 11,85% das intenções de voto. Em terceiro, estão Gleidson Azevedo (PSC), com 11,19%, e ainda Sargento Elton (Patriota), com 7,35%, e Marquinho Clementino (Repu- blicanos), com 6,34%. Na sexta posição aparece Doutora Heloísa Cerri (Avante), com 3,84%.





O prefeito Galileu Machado (MDB) fica na sétima colocação, com 3,34%. Ele é seguido por Íris Moreira (PSD) e Will Bueno (Progressistas), com 1,5% e 1,17%, respectivamentes. Laís Soares (Solidariedade) e Maria Helena Professora (PT) não atingiram um ponto percentual. Na pesquisa espontânea, em que não são apresentados nomes de pré-candidatos, 81,13% dos eleitores se dizem indecisos. Outros 8,18% demonstram desejo de votar nulo ou em branco. O mais citado pelos entrevistados é o deputado estadual Cleitinho Azevedo (Cidadania), com 2,17%. Ele não aparece na cena estimulada. Marquinho Clementino é o vice-líder, com 1,84%. O prefeito Galileu tem 1,67%. Sargento Elton e Fabiano Tolentino — que é do mesmo partido de Cleitinho — somam, respectivamente, 1,34% e 1,17%. O líder da pesquisa estimulada, Jaiminho Martins, atingiu apenas 0,5%. Assim como ele, os demais pré-concorrentes não atingiram um ponto.





Para Domilson Coelho, diretor-executivo da F5, a presença de dois ex-parlamentares no topo da lista demonstra o desejo de mudanças pela população. "Mesmo que uma administração seja bem avaliada, o sentimento de mudança pode acontecer se a população entender que o ciclo daquele grupo político não condiz mais com as necessidades do município. Jaiminho e Tolentino são ex-deputados que vêm pregando mudanças no município", explica. A pesquisa foi realizada entre os dias 8 e 9 deste mês, com margem de erro de 4%, de acordo com a F5. Foram ouvidos 599 habitantes da cidade.

IPATINGA

Chefe do Executivo e ex são favoritos

A indecisão dos eleitores predomina em Ipatinga, no Vale do Aço, mas dois nomes conhecidos são os favoritos. Na pesquisa estimulada, 25,21% dos entrevistados se mostraram indecisos, enquanto 19,87% disseram que votariam em branco ou nulo. Já o pré-candidato que aparece na frente entre os mencionados é o prefeito Nardyello Rocha (Cidadania), com 18,36%. Ele é seguido pelo ex-prefeito Sebastião Quintão (MDB), que tem 14,69% das intenções de voto. João Magno (PT), também ex-chefe do Executivo municipal e ex-deputado federal, corre por fora, com 7,51%.





A situação é semelhante na pesquisa espontânea, quando o entrevistador não cita nenhum nome. Os indecisos somam 75,79%, enquanto os votos brancos ou nulos chegam a 15,03%. Nardyello Rocha tem 2,67%, seguido por Sebastião Quintão, com 2,50%. Empatados com 1,17% estão João Magno e o vereador Professor Sávio Tarso (PV).





O diretor-executivo da F5, Domilson Coelho, destaca o grande número de indecisos na cidade. Apesar disso, acredita que Sebastião e Nardyello vão chegar à reta final. "Um dos levantamentos que mais mostram indecisos na estimulada é Ipatinga. Indica que as campanhas de candidatos e pré-candidatos não chegam ao eleitor. Qualquer movimento errado desses dois principais nomes compromete o resultado. O primeiro tem 18%, o segundo 14%, tecnicamente empatados, considerando-se a margem de erro. A briga deve ficar entre os dois, acho que seja difícil alguém de fora chegar", avalia. A pesquisa foi realizada entre 10 e 11 de agosto, com margem de erro de 4%, e ouviu 599 pessoas.

VARGINHA

Preferência por recém-empossado

O prefeito Vérdi Lúcio Melo (Avante) lidera a corrida eleitoral em Varginha, no Sul de Minas, com 33,67% das intenções de voto. O ex-vereador Rogério Bueno, que deixou o PT e migrou para o PSB, tem 11,22%. A pesquisa indica que 27,81% do eleitorado está indeciso. Brancos e nulos somam 16,25%. O chefe do Executivo assumiu o cargo em abril, depois de o antecessor, Antônio Silva (PTB), do qual era vice, renunciar em meio à pressão pela reabertura do comércio durante a pandemia do novo coronavírus.





Vérdi e Rogério são seguidos pelo vereador Zacarias Piva (PSL), cujas intenções de voto equivalem a 5,53% dos entrevistados. Maria da Penha (Psol) tem 1,51% e Jonas Loureiro (PCdoB), 1,34%. PT e PSDB estão empatados, com 1,17%. Eles devem ser representados nas urnas, respectivamente, por Zé Dobrada e Anderson Martins. Demétrius Junqueira (Rede) ocupa a última colocação, com 0,34%.





Na pesquisa espontânea, em que não são apresentados nomes de pré-candidatos, Vérdi Lúcio é citado por 14,74% dos eleitores. O número de indecisos, contudo, cresce muito e chega a 63,15%. Brancos e nulos somam 15,07%. Os percentuais são bem superiores às menções a Rogério Bueno, também vice-líder nesse cenário, com 2,51%. Zacarias Piva (PSL) é citado por 1,01%, tecnicamente empatado com a ex-deputada estadual Geisa Teixeira (PT), que não aparece no cenário estimulado. Geisa é viúva do ex-prefeito Mauro Teixeira, que dirigiu Varginha entre 2001 e 2008. Jonas Loureiro, Leonardo Ciacci (Progressistas) e o ex-prefeito Eduardo Corujinha (PT) também são citados.





Segundo o diretor-executivo da F5, Domilson Coelho, a vantagem de Vérdi não significa que sua campanha será tranquila. O cenário, diz ele, ainda está aberto. "Há praticamente 28% de indecisos (no cenário estimulado). Isso, com certeza, vai se distribuir e tudo vai depender das campanhas", assegura. A pesquisa foi realizada entre 8 e 9 de agosto, com margem de erro de 4%. Foram ouvidos 597 pessoas.

BARBACENA

Corrida bem aberta

Barbacena, na Zona da Mata, tem grande indecisão dos moradores sobre a disputa eleitoral. A indefinição é constatada nos três cenários da pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são citados. No primeiro, 22,95% estão indecisos, 22,61% votariam em branco ou nulo, 9,05% no ex-vereador Carlos Roberto Kikito (PV) e 8,88% no ex-prefeito Toninho Andrada (DEM).





No segundo cenário, 23,28% responderam que votariam em branco, anulariam o voto ou que estão indecisos. Kikito lidera com 9,21%, seguido pela ex-prefeita Danuza (PDT) e Toninho Andrada, ambos com 8,21%. Situação semelhante é apresentada no terceiro cenário, com 21,94% em branco/nulo e 21,27% indecisos. Novamente, Kikito segue à frente, com 8,88%, seguido por Toninho Andrada, com 8,54%.





Na pesquisa espontânea, quando o entrevistador não cita opções, 49,91% estão indecisos, 41,37% disseram que votariam em branco ou nulo. Os possíveis candidatos citados por mais de 1% da população são o prefeito Luís Álvaro (PSB), com 2,51%, Kikito (1,51%), Toninho Andrada (1,34%) e o vereador Carlos Du (MDB), com 1,01%.





Diretor-executivo da F5, Domilson Coelho diz que a pandemia do novo coronavírus contribui para o cenário de indecisão. “O prefeito pode não sair candidato, e seria substituído. Nesse momento, Toninho Andrada lidera. Isso tem prós e contras, essa questão da família. Também tem o Kikito por fora. O número de indecisos é alto, e vale lembrar que o alto número de indecisos se dá pela pandemia, até pela questão do distanciamento. Mas está totalmente aberta essa disputa em Barbacena”, afirmou. A pesquisa foi realizada entre 10 e 11 de agosto, com margem de erro de 4%, e foram ouvidas 597 pessoas.

NOVA SERRANA

Disputa apertada entre três

A corrida eleitoral está acirrada em Nova Serrana, no Centro-Oeste do estado. Quatro cenários de pesquisa estimulada, quando o entrevistador cita os nomes dos pré-candidatos, foram disponibilizados pela F5. No primeiro, o deputado estadual Fábio Avelar (Avante) lidera com 34,85% das intenções de voto, seguido pelo prefeito Euzébio Lago (MDB), que soma 25,59%. No segundo cenário, Euzébio lidera (37,71%), seguido pelo ex-prefeito Paulo César Freitas (PDT), com 21,21%. O terceiro recorte aponta novamente o prefeito à frente, com 39,56%, seguido de novo pelo pedetista, com 25,42%.





O quarto cenário coloca novamente Fábio Avelar à frente, com 38,55%, seguido por Euzébio Lago, com 26%. Na pesquisa espontânea, quando o nome não é citado, a disputa é mais acirrada. Fábio Avelar lidera com 9,93%, seguido por Euzébio Lago, com 9,26%. Paulo César corre por fora, com 3,87%, enquanto 72,56% estão indecisos.





O diretor-executivo da F5, Domilson Coelho, confirma que Nova Serrana tem dois candidatos fortes, com um terceiro podendo igualar a disputa. Ele lembra que os indecisos podem colaborar com Paulo César. “Em Nova Serrana, se levarmos em consideração a margem de erro, Fábio e Euzébio estão empatados, e mostra que a eleição vai ser bem disputada. Paulo César também não está fora, também tem condição de reverter. Sempre reforçamos que é um cenário de momento, não do fim”, afirmou ao Estado de Minas. A pesquisa foi realizada entre 10 e 11 de agosto, com margem de erro de 4%. Foram ouvidas 594 pessoas.