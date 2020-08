Acidente entre motocicleta e carreta deixa um morto na Grande BH

Batida aconteceu na BR-381, entre Caeté e Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Um acidente entre uma motocicleta e uma carreta resultou na morte de um homem na manhã desta quinta-feira entre Sabará e o distrito de Roças Novas, em Caeté, ambas cidades localizadas na Grande BH.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um soldado estava a caminho do trabalho quando se deparou com a cena. Ele, de imediato, parou seu carro e impediu que o corpo da vítima fosse incinerado pela motocicleta em

A batida frontal aconteceu na BR-381, por volta das 6h30. Após o socorro, o militar que presenciou o acidente acionou o Corpo de Bombeiros de Santa Luzia, também na Grande BH, que apagou o incêndio.

A perícia da Polícia Civil também se deslocou ao local do fato para iniciar as investigações sobre o acidente. Assim como a Polícia Rodoviária Federal, que coordenou o trânsito no trecho.