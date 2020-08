Secretário municipal da Educação de SP Bruno Caetano é diagnosticado com covid-19

O secretário municipal da Educação, Bruno Caetano, foi diagnosticado com covid-19. A informação foi divulgada pelo prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB). "O secretário foi diagnosticado com a doença e está bem, me informou ontem (12). E o trabalho que ele desenvolve será desenvolvido dentro de casa e a secretária-adjunta está conosco respondendo pela pasta neste instante", afirmou Covas, durante inauguração do Centro Educacional Unificado (CEU) Vila Alpina, localizado na região Leste da capital. "Ele está assintomático", disse.



E o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, está com suspeita da doença. "Também desejo melhoras a ele. Está com suspeita de covid e aguardando resultado de exame", afirmou o prefeito. "Edson Aparecido está assintomático e está em casa", disse.



"Os dois estão bem e não há necessidade de internação. Eles estiveram com o governador João Doria e foram os primeiros a fazer testes", informou Covas.



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e a primeira-dama paulistana, Bia Doria, foram diagnosticados nesta quarta-feira, 12, com covid-19. Ambos estão sem sintomas e vão permanecer em isolamento pelos próximos dez dias.