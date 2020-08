Servidor critica cisão do Ipsemg e governo rebate

A reforma da Previdência proposta pelo governador Romeu Zema (Novo) prevê a criação de nova autarquia – a MGPrev – para controlar temas que, atualmente, estão sob os cuidados do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg), mas entidades de classe do funcionalismo contestam a ideia, que tornaria o órgão voltado exclusivamente para as questões de saúde dos servidores públicos. Segundo o Executivo, a divisão é essencial para melhorar a gestão previdenciária estadual e não vai onerar os cofres públicos.





O assunto foi debatido ontem, na Assembleia Legislativa. Durante audiência pública promovida pela Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social, parlamentares, representantes do funcionalismo e do governo divergiram sobre a necessidade de criação da MGPrev. O secretário de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), Otto Levy, alegou que o objetivo é “unir” funções espalhadas por entes da administração estadual. “A MGPrev concentraria atividades que estão dispersas: parte está no Ipsemg, parte na Seplag e parte em diversas autarquias e fundações do estado. Todo esse processo seria centralizado na MGPrev”, justificou.





A MGPrev foi chamada de “aberração” pela diretora de Relações Institucionais do Sindicato dos Servidores do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Sindsep-MG), Antonieta Faria. Ela defendeu o fortalecimento do Ipsemg. “Não deve se falar em criar nada. Tem que se falar em fortalecer, fazer concursos. Juntem os cargos da Previdência que estão espalhados e coloquem no Ipsemg”, pediu.





Segundo Otto Levy, o Ipsemg teve, no ano passado, orçamento próximo a R$ 1,2 bilhão. Ele disse que a gestão Zema ampliou a rede de unidades de saúde credenciadas ao instituto. Ainda conforme o chefe do Planejamento estadual, os repasses aos hospitais estão em dia.





Regras

A reforma prevê a adoção de alíquotas progressivas, cujos descontos variam, efetivamente, entre 13% e 18,38%. Há mudanças, também, na idade mínima para a aposentadoria e no tempo de contribuição necessário para pedir o benefício. Homens precisarão trabalhar por mais cinco anos. Mulheres, por mais sete.





As regras atuais preveem o desconto de 11% nos salários de todo o funcionalismo público. O texto sugere alíquotas distintas conforme a faixa de vencimentos. A ideia é que servidores que recebem até R$ 2 mil, por exemplo, contribuam, efetivamente, com 13%. O percentual é 0,67% maior no caso dos que ganham até R$ 6 mil. O índice cresce gradualmente, até os 18,38% — voltado ao que recebem acima de R$ 16 mil.





Os critérios do governo federal para as reformas estaduais determinam a adoção de alíquotas cuja média seja de, no mínimo, 14%. A reforma propõe, também, a substituição do Fundo Financeiro de Previdência (Funfip), datado de 2004, pelo Fundo Financeiro de Previdência (FFP). Seria criado, também, como complemento, o Fundo Estadual de Previdência do Estado de Minas Gerais (Fepremg). Por conta de portaria da União, o governo estadual teria, em tese, até 30 de julho para sancionar as alterações, sob pena de sanções financeiras. O prazo, contudo, foi prorrogado até 31 de setembro.