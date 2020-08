Após diagnóstico de Doria, primeira-dama de SP também testa positivo para covid

Horas após o anúncio de que o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), havia sido diagnosticado com o novo coronavírus, a primeira-dama Bia Doria também recebeu confirmação de teste positivo para a doença. De acordo com nota à imprensa do governo do Estado, ela iniciou isolamento em sua residência e permanecerá em observação pelos próximos dez dias.



Assim como o governador, Bia Doria não apresenta sintomas e está sendo acompanhada pelo médico infectologista David Uip, informou o Executivo estadual.