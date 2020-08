Bolsonaro marca pronunciamento ao lado de Guedes, Maia e Alcolumbre

O presidente Jair Bolsonaro fará uma declaração à imprensa na área externa do Palácio da Alvorada, às 18h, ao lado dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e de ministros. Entre eles, estará presente Paulo Guedes (Economia), que acaba de enfrentar uma "debandada" de secretários de sua pasta. A fala de Bolsonaro foi anunciada nesta quarta-feira, 12, a jornalistas pela Secretaria Especial de Comunicação da Presidência (Secom).



Também estarão presentes os ministros da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Além deles, o líder do Governo no Congresso, senador Eduardo Gomes (Solidariedade-TO), o líder do PP, Arthur Lira (AL), um dos principais nomes do 'Centrão', e o recém-anunciado líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR).



Mesmo após ter confirmado ao Estadão que está deixando a liderança do governo, o deputado Major Vitor Hugo (PSL-GO) também aparece entre os participantes que vão acompanhar a declaração de Bolsonaro ao lado do presidente.