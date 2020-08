'Estou bem, sem sintomas', diz Doria, diagnosticado com covid-19

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), informou nesta quarta-feira, 12, que foi diagnosticado com covid-19. O tucano afirmou não ter sintomas.



"Seguindo o princípio da total transparência com que temos lidado com a pandemia, informo que fui diagnosticado com covid-19. Estou bem, sem sintomas. Seguirei trabalhando de casa, cumprindo as recomendações médicas de isolamento. Tenho fé em Deus que vou superar a doença", disse o governador, em vídeo divulgado nas redes sociais.