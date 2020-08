Bolsonaro realiza exames médicos em hospital de São Paulo

O presidente Jair Bolsonaro aproveitou a viagem a São Paulo, onde participou da cerimônia que antecedeu a partida da missão de ajuda humanitária ao Líbano, para fazer exames médicos. Ele está agora no hospital NovaStar, na capital paulista, e se consulta com o cirurgião Antonio Luiz de Vasconcellos Macedo para verificar hérnias na região abdominal.



As hérnias são decorrentes das cirurgias que seguiram à facada da qual foi vítima em setembro de 2018.