Secretário de Zema: 'Viramos especialistas em cobrir rombos de Pimentel'

Segundo o documento, homologado pela 12ª Vara de Fazenda Federal, as cidades mineiras e capixabas contempladas investirão parte dos recursos - cerca de R$ 188 milhões - em melhorias de escolas estaduais. O governador Romeu Zema (Novo) estima que 210 instituições serão beneficiadas pelo dinheiro, que será empregado em obras, equipamentos de tecnologia e bibliotecas.





Outros R$ 140 milhões serão destinados à retomada de obras de pavimentação de da LMG 760, rodovia que liga São José do Goiabal, na Região Central de Minas (entroncamento da BR-262) ao Parque Estadual do Rio Doce, na zona Rural de Marliéria. Mais R$ 75 milhões serão usados na retomada da construção do Hospital Regional de Governador Valadares, no Vale do Ações, paralisada desde 2017. A previsão é de que a obra seja concluída em junho 2022 e beneficie cerca de 700 mil pessoas. “Procurei, dentro das minhas possibilidades, agilizar as compensações referentes à tragédia de Mariana. (...) Depois de 19 meses à frente do executivo do estado, posso dizer que conseguimos avanços, fazer mais do que nos anos anteriores”, comparou Zema em coletiva virtual concedida nesta tarde.





Críticas O montante previsto no acordo, no entanto, não inclui repasse de R$ 80 milhões relativos à multa aplicada à Samarco para Mariana - prometidos ao município pelo então governador Fernando Pimentel (PT) em 2015. A mineradora, até o momento, pagou a metade da quantia, mas a prefeitura de Mariana alega não ter recebido qualquer valor. Questionado sobre o andamento das negociações, o Secretário de Planejamento e Gestão, Otto Levy, criticou o governo petista e disse que a situação está sob análise.





“Nosso governo está virando especialista em cobrir e cumprir os rombos do governador Fernando Pimentel. Estamos pagando os impostos dos quais ele se apropriou das prefeituras, os consignados dos funcionários (públicos) e, agora, mais essa promessa que ele fez em Mariana. Primeiro, temos que analisar a situação dessa multa, verificar o que, efetivamente, foi pago. E, após reunir com a secretaria de Fazenda e com o governador, nossa intenção é fazer por Mariana o mesmo que foi feito em Brumadinho”, afirmou o chefe da Seplag.









'Mão na massa' Zema aproveitou a ocasião para anunciar também a pavimentação dos 18 quilômetros restantes da LMG 760, que culminam em Timóteo, no Vale do Rio Doce. O governador destacou que a empreitada não está prevista no acordo, mas será executada simultaneamente, com recursos obtidos junto ao BNDES. "Vamos aproveitar que já estamos com a mão na massa e fazer um trajeto", disse.

O presidente da Fundação Renova, André Freitas, mencionou a criação do Distrito Industrial de Rio Doce - outra projeto da agenda integrada de ações compensatórias de Minas e do Espírito Santo. Segundo André, a estrutura de 5,5 mil metros quadrados, com custo de implantação estimado em R$ 12,2 milhões, deve diversificar a a economia local por meio da atração de empresas e geração de empregos em pelo menos cinco municípios - Rio Doce, Dom Silvério, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Sem Peixe.

Ainda de acordo com o dirigente da Renova, até junho deste ano, a fundação liberou R$ 9 bilhões em verbas de reparação e compensação aos danos causados à Bacia do Rio Doce. Os investimentos devem alcançar 1,7 milhões de pessoas - população aproximada da região - até o fim de 2022. A crítica foi corroborada pelo prefeito da cidade histórica, Duarte Júnior (PPS), que também participou da coletiva. "Pimentel fez esse compromisso na Praça Minas Gerais (centro de Mariana) lotada. Foi mais uma das peripécias do último governo, entre vários outros compromissos que não foram cumpridos. Como o pagamento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços arrecadado pelo estado, que deve repassar 25% da receita aos municípios)", avaliou Duarte.

