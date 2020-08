Bolsonaro diz que CPMF só será criada se substituir outro imposto

Como fez na semana passada, Jair Bolsonaro voltou a passear de moto e foi a padaria, onde conversou com jornalistas (foto: GABRIELA BILÓ/ESTADÃO CONTEÚDO)

Brasília – O presidente Jair Bolsonaro confirmou ontem que deu aval ao ministro da Economia, Paulo Guedes para discutir a criação de uma nova Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) no Congresso Nacional, mas desde que haja substituição, redução ou extinção de outro imposto. Ele garantiu que se o novo tributo prosperar, não haverá aumento de tributos. “Não tem aumento de carga tributária. Você pode substituir o imposto. O que falei para o Paulo Guedes: ‘Você fala CPMF? Pode ser o imposto que você quiser. Você tem que ver para o outro lado o que vai deixar de existir. Se vai diminuir a tabela de Imposto de Renda, o percentual, se vai aumentar a isenção, se vai desonerar a folha de pagamento, vai também acabar com o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)’”, afirmou.





Bolsonaro disse também que, “se o povo achar que não deve mexer”, o governo deve deixar “como está”. As afirmações foram feitas a jornalistas em uma padaria em Brasília. Ele saiu pela manhã para um passeio de motocicleta, parou no local e depois em um posto de gasolina. O chefe do Executivo deixou o Palácio da Alvorada por volta das 9h em comboio ao lado do ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. Acenou para apoiadores e passeou pela orla do Lago. Ele não usou máscara. Em seguida, parou em na padaria e numa farmácia no Lago Norte, onde tirou fotos com bolsonaristas, e retornou às 11h para a residência oficial. Na semana passada, Bolsonaro também andou de moto para ir à loja onde comprou o veículo em novembro do ano passado.





Há meses fala-se sobre uma nova CPMF. Paulo Guedes busca articulação no Congresso para criar o imposto, mas há grande resistência no Congresso, a começar pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que é contra a proposta. “Vão querer inventar um novo nome em inglês (da nova CPMF) para ficar mais bonito. O fato é que a sociedade não quer mais imposto”, disse ele na semana passada.





Bolsonaro informou também que o novo presidente do Banco do Brasil deverá ser mesmo o ex-presidente do HSBC Brasil André Brandão. “A princípio, é ele. Vou falar com Guedes amanhã (hoje). Tenho total confiança no Guedes. A escolha é dele”, completou. A indicação de Brandão representa uma vitória para a ala “pragmática” do governo. Se confirmado, ele vai substituir Rubem Novaes, que anunciou sua saída do cargo há 10 dias.





Novaes pediu demissão em meio a um desgaste e também por causa da pressão de dirigir o banco. Apesar de ser um nome com o aval de Guedes, o executivo era também ligado ao guru de Bolsonaro, Olavo de Carvalho, que tem criado polêmicas e atrapalhado a pauta do governo no Congresso. Além disso, o desempenho do BB na área de crédito também era considerada insatisfatória. A confirmação de Brandão no cargo depende ainda de ritos internos do BB e do governo, mas a expectativa é de que a indicação oficial se seu nome seja feita nesta segunda-feira.





CRÍTICA A MORO





Ainda ontem, Bolsonaro criticou o ex-ministro da Justiça Sergio Moro em postagem no Facebook. Segundo o chefe do Executivo, após a saída do ex-juiz, as operações realizadas pela Polícia Federal foram executadas “como um passe de mágica”. Ele argumentu ainda que a corporação “goza de total liberdade”.





Em seguida, ele escreveu: “O maior programa combate à corrupção foi executado por mim ao não lotear cargos estratégicos, como, por exemplo, as presidências das estatais. A @policiafederal goza de total liberdade em sua missão. No corrente ano a PF contará com mais 600 profissionais, bem como o novo @AmendoncaMJSP anunciou novo concurso para mais 2.000 vagas. Com a troca do ministro da Justiça, como por um passe de mágica, várias e diversificadas operações foram executadas. A PRF, por sua vez, quase triplicou a apreensão de drogas com o novo ministro. Qualquer operação, de combate à corrupção ou não, deve ser conduzida nos limites da lei, e assim tem sido feito em meu Governo. Quanto às operações conduzidas por outro poder, quem responde pelas mesmas não sou eu”, escreveu.





Por fim, Bolsonaro disse também que o governo está há um ano e meio sem denúncia de corrupção. “Com orgulho digo: estamos há 18 meses sem qualquer denúncia de corrupção. Isso tem incomodado parte da imprensa e os derrotados de 2018”, concluiu.