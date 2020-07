Correção: Jornalista e escritor francês Gilles Lapouge morre aos 96 anos

A nota enviada anteriormente continha uma incorreção no título e no texto. Diferentemente do que foi informado, o jornalista e escritor Gilles Lapouge, tinha 96 anos, e não 97. Segue texto corrigido e com o acréscimo da informação sobre os quase 70 anos como jornalista do jornal O Estado de S. Paulo:





O jornalista e escritor francês Gilles Lapouge, colunista do Estadão, morreu nesta quinta-feira, dia 30, em Paris. Segundo familiares, Lapouge não resistiu a uma infecção pulmonar. Jornalista do Estadão há quase 70 anos, ele tinha 96 anos e faria 97 anos em novembro. Viúvo, deixa os filhos Benoit, Laure-Marie, Mathilde e Jerôme.



Gilles era um apaixonado pelo Brasil, onde chegou em 1951, a convite do jornalista Júlio Mesquita Filho, diretor de Estadão. O jornalista francês então se mudou para o País e passou a visitar os lugares recomendados pelo editor, colocando em cada um deles a visão social e econômica pelo ponto de vista de quem visitava a nação pela primeira vez. Entre as suas coberturas marcantes, está a da morte do general francês Charles De Gaulle.



Em 2013, o mais antigo colaborador do jornal visitou o Acervo Estadão, onde pôde ver a edição original com o seu primeiro texto assinado no jornal: "A vocação industrial de São Paulo". Publicado em 25 de janeiro de 1954, o texto fazia parte do caderno especial sobre o 4º centenário da cidade. A colaboração de Gilles Lapouge, no entanto, começara exatos três anos antes, com "A situação econômica na França", texto que saiu sem assinatura na edição de 25 de janeiro de 1951.



Nessas quase sete décadas, Lapouge publicou mais de 10 mil textos no jornal. O último deles foi no começo de junho deste ano: "As coincidências da raiva". "Ele tinha muito orgulho de trabalhar no Estado por 70 anos", disse Jerôme Garro, um de seus quatro filhos.



"Fiquei chocado com a notícia da morte do Gilles Lapouge, de longe o melhor correspondente do Estado, onde nos honrou com seu trabalho por 70 anos. Sua lacuna jamais será preenchida, homem de uma cultura e de um refinamento que não existem mais nos nossos dias, onde a boçalidade impera. Enriqueceu o Estado com seu trabalho ininterrupto a partir de 1950, quando, a convite de meu avô, Julio de Mesquita Filho, e por indicação de outro gigante, o historiador francês Fernand Braudel, veio para o Brasil. Tive o privilégio de sua amizade e generosidade por 50 anos", afirmou Ruy Mesquita Filho, acionista do Grupo Estado.



Para João Caminoto, diretor de Jornalismo do Grupo Estado, "a biografia de Lapouge está entrelaçada com a história do Estadão ao longo dos últimos 70 anos". "Perdermos um grande jornalista, escritor e intelectual sempre apaixonado pelo Brasil, mas acima de tudo, uma pessoa de enorme grandeza. Ficamos mais pobres", afirmou.



Em junho, os filhos de Lapouge informaram que o pai havia passado por uma cirurgia e se recuperava lentamente no hospital. Nesse período, segundo contaram já em julho, Lapouge passou a rever no Twitter seus textos publicados no Estadão. Tinha planos de criar uma conta na rede social e de voltar a escrever logo.



"O Gilles foi um intelectual completo, um humanista, um progressista, preocupado com as questões do mundo. A gente sempre saía melhor das leituras dos textos dele", disse o ex-editor executivo Roberto Gazzi, que hospedou o colega francês em visitas ao Brasil. "Tinha um amor especial pelo Brasil, com uma visão crítica do País. Era um patrimônio do jornal", afirmou Gazzi.



"Ensaísta, jornalista apaixonado pelo Brasil, Lapouge era um viajante elegante e provocador. Acima de tudo, um grande escritor. Seu trabalho premiado é preenchido com (histórias de) piratas, memórias de sonhos, selvas e paraísos perdidos, disse Valérie Dumeige, que foi editora do escritor na Editions Arthaud.



"Os teólogos geralmente aconselham a morrer antes de entrar no paraíso, mas alguns preferem criar pequenos paraísos imediatamente para aproveitar as delícias do belo jardim durante sua vida", escreveu Lapouge no livro Atlas de Paraísos Perdidos. "Essa frase resume exatamente o que o Gilles era", afirma Valérie.