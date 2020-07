PGR volta a atacar a Lava-Jato e aumenta a crise no Ministério Público

''É hora de corrigir os rumos para que o 'lavajatismo' não perdure. Não se pode imaginar que uma unidade institucional se faça com caixas de segredos%u201D - Augusto Aras, procurador-geral da República (foto: PEDRO FRANÇA/AGÊNCIA SENADO - 25/9/19)

Brasília – A crise entre a Procuradoria-Geral da República e a força-tarefa da Operação Lava-Jato ganhou novo capítulo e voltou a acirrar os ânimos dos dois lados. Em transmissão ao vivo com advogados e em audiência virtual com senadores, o procurador-geral da República, Augusto Aras, voltou a criticar a operação. "Agora, é hora de corrigir os rumos para que o 'lavajatismo' não perdure, mas a correção de rumos não significa redução do empenho no combate à corrupção. Contrariamente a isso, o que temos aqui na casa é o pensamento de buscar fortalecer a investigação científica e, acima de tudo, visando respeitar direitos e garantias fundamentais", disse. As novas declarações causaram reações imediatas em Curitiba, sede da principal força-tarefa da Lava-Jato, e do ex-juiz Sergio Moro, responsável pelas principais condenações a partir de investigações do Ministério Público.





Augusto Aras afirmou também que a prioridade de sua gestão é garantir direitos fundamentais e atuar para acabar com o "punitivismo" no Ministério Público. Segundo ele, é necessário resguardar os dados das pessoas que estão em poder de forças-tarefas da Lava-Jato, para que as informações não seja utilizadas para "chantagem e extorsão".



''Desconheço segredos ilícitos na Lava-Jato. A operação sempre foi transparente e teve decisões confirmadas pelos tribunais e pelas cortes superiores'' - Sérgio Moro, ex-juiz da Lava-Jato em Curitiba (foto: MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL - 13/4/20)



“Em todo o MPF, o seu sistema único tem 40 terabytes. Para o seu funcionamento, a força-tarefa de Curitiba tem 350 terabytes e 38 mil pessoas com seus dados depositados, que ninguém sabe como foram escolhidos. Não se pode imaginar que uma unidade institucional se faça com segredos, com caixas de segredos”, afirmou. Segundo ele, foram descobertos documentos “invisíveis”. “Não podemos aceitar 50 mil documentos sob opacidade. É um estado em que o PGR não tem acesso aos processos, tampouco os órgãos superiores, e isso é incompatível”, declarou, ao comentar a proposta que cria a Unidade Nacional de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Unac).





A crise começou no início deste mês, quado a PGR conseguiu no Supremo Tribunal Federal decisão que obrigou o repasse dos bancos de dados de todas as forças-tarefa da Lava-Jato para Brasília. Por isso, afirmou Aras, ele vem enfrentando “sistemática” oposição dentro do MPF. “Mas isso não vai impedir que este PGR se amedronte ou seja manipulado por qualquer que seja o interesse”, disse. O pedido de Aras ao Supremo foi feito depois que a subprocuradora-geral, Lindora Araújo, foi a Curitiba buscar dados da força-tarefa, que se recusou a compartilhá-los sem prévia autorização judicial.





Em audiência virtual com senadores ontem, Augusto Aras também criticou a Lava-Jato. Disse que "república não combina com heróis" e que a distribuição de processos na Lava-Jato é passível de fraude. Criticou o fato de a Corregedoria do Ministério Público Federal não ter acesso aos dados da operação e que já pediu auditoria sobre a maneira como são escolhidos os processos.





Aras explicou o uso do termo "lavajatismo" dizendo que o sufixo "ismo" remete a "hipertrofia, excessos". E que o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) já pediu esclarecimentos à força-tarefa em São Paulo, acusando a operação de não seguir a impessoalidade na escolha dos processos.





Reações

A nova investida de Augusto Aras sobre a força-tarefa provocou reações imediatas. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro, que ficou conhecido por sua atuação na Operação Lava-Jato em Curitiba, respondeu às críticas de Augusto Aras. "Desconheço segredos ilícitos no âmbito da Lava-Jato. Ao contrário, a operação sempre foi transparente e teve suas decisões confirmadas pelos tribunais de segunda instância e também pelas cortes superiores, como Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal", escreveu o ele no Twitter.





Integrante da força-tarefa da Lava-Jato no Paraná, o procurador Roberson Pozzobom criticou a indicação de Aras pelo presidente Jair Bolsonaro. “A transparência faltou mesmo no processo de escolha do PGR por Bolsonaro. O transparente processo de escolha a partir de lista tríplice, votada, precedida de apresentação de propostas e debates dos candidatos, ficou de lado, fez e faz falta”, disse.