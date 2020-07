Kalil combate melhor a pandemia do que Zema e Bolsonaro, diz pesquisa

As ações contra a COVID-19 comandadas pelo prefeito Alexandre Kalil, o governador Romeu Zema e o presidente Bolsonaro foram avaliadas na pesquisa por 820 pessoas (foto: GLADYSTON RODRIGUES - LEANDRO COURI/EM/D.A. PRESS - MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL)



A atuação do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), contra a pandemia do novo coronavírus é mais bem avaliada pelos eleitores da capital mineira do que as ações do governador Romeu Zema (Novo) e do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A constatação é de levantamento do Instituto Paraná Pesquisas com 820 belo-horizontinos, realizado entre 22 e 25 de julho. Questionados sobre qual das três esferas de governo agiu melhor no combate à COVID-19, 58,9% dos entrevistados apontaram a Prefeitura de BH. O governo estadual recebeu 15,4% das respostas. Já o governo federal foi citado por 14,4% dos entrevistados. Além disso, 6,1% dos participantes não escolheram nenhuma opção, e 5,2% não souberam responder.





A gestão de Kalil é aprovada por 72% dos eleitores da capital, segundo o Instituto Paraná, que ouviu 820 moradores. O que desaprovam a administração municipal são 24,5%. A porcentagem de entrevistados que não soube ou não respondeu foi de 3,5%. Na comparação com a última pesquisa divulgada pelo instituto, os números mostram queda na avaliação positiva e alta na reprovação do prefeito durante a pandemia. Em março, 74,6% dos entrevistados responderam que aprovavam Kalil, 22,5% que desaprovavam e 2,9% não souberam ou não opinaram. A variação entre os meses está dentro da margem de erro, de 3,5%.





Os pesquisadores perguntaram aos participantes como está a administração de Kalil. Para 58,4% dos entrevistados, a condução da Prefeitura de BH é ótima ou boa, enquanto 21,5% avaliam como regular e 18,7% como ruim ou péssima. Quem não sabe ou não opinou reuniu 1,5% das respostas. Em relação a março, o número de pessoas que avaliam o desempenho de Kalil como “regular” caiu.





Na última pesquisa, 27,5% avaliavam dessa forma a gestão do prefeito. Já os que pensam que Kalil administra a PBH de forma ruim ou péssima aumentaram: há quatro meses esses eleitores representavam 12,6%. Já a avaliação ótima ou boa se manteve estável – em março era de 58,1%. Nesse levantamento, 1,8% dos entrevistados não soube ou não respondeu.





Zema

A avaliação do governador Romeu Zema (Novo) em Belo Horizonte melhorou durante a pandemia. Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas indica que a aprovação do governo estadual aumentou entre março e julho. A pesquisa concluiu que 56,1% dos belo-horizontinos aprovam o governo Zema até o momento. Por outro lado, 38% desaprovam, enquanto 5,9% não souberam responder.





Os números representam um avanço na avaliação positiva do governador durante os meses de pandemia. Em março, o instituto calculou que 48,9% dos eleitores da capital aprovavam Zema. O índice de reprovação ao governo estadual também caiu na cidade: em março era de 46,5%. Na pesquisa anterior, 4,5% dos participantes não souberam responder ou não opinaram.





Questionados sobre como avaliam a gestão do governador, 34,6% dos entrevistados responderam “ótima ou boa”, 37% disseram “regular” e 26,5% “ruim ou péssima”, enquanto 2,1% não souberam ou não responderam. Nesse recorte, entre março a julho a visão dos eleitores de BH sobre o governo estadual também melhorou. Na pesquisa anterior, o índice de entrevistados que responderam “ótima ou boa” foi de 32,3%. Já quem avaliava o governo Zema como regular representou 34,2% das respostas. A avaliação ruim ou péssima foi de 31,2% entre os participantes em março, e 2,4% não souberam ou não responderam.



Bolsonaro



Já o governo Bolsonaro é aprovado por 48% dos eleitores de Belo Horizonte. Por outro lado, quase o mesmo número de moradores da capital mineira desaprova o governo federal: 47,9%, segundo o instituto. A popularidade do presidente da República em BH praticamente não mudou durante os meses da pandemia. Em março, a pesquisa do instituto computou 48,8% de aprovação e 47,5% de rejeição a Bolsonaro na cidade. Naquele levantamento, o índice de pessoas que não soube responder ou não opinou foi de 3,7%. Para 35,4% dos entrevistados, a administração federal é ótima ou boa, e regular para 26,5%. Os que avaliam o governo como ruim ou péssimo representam 36,6%, e 1,6% não soube ou não respondeu.





No período de março a julho, a opinião dos belo-horizontinos sobre o governo do presidente não mudou muito. A opção “ruim ou péssima” passou a ser mais apontada: em março, 34,5% dos entrevistados responderam dessa forma. Já a faixa de eleitores que avaliam o governo como regular diminuiu, sendo que em março eram 28,2%. Os que viam o governo Bolsonaro como ótimo ou bom em março reuniram 35,3% das respostas.





A pesquisa foi feita por meio de entrevistas pessoais com eleitores de 16 anos ou mais. O grau de confiança é de 95% e a margem estimada de erro é de 3,5%.





* Estagiário sob supervisão do subeditor Paulo Nogueira