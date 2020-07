Bolsonaro é acusado, de novo, de cometer crime contra a humanidade

O presidente Jair Bolsonaro foi mais uma vez alvo de queixa ao Tribunal Penal Internacional, de Haia, por prática de crimes contra a humanidade. A acusação tem amparo na gestão do seu governo durante a pandemia da COVID-19, como divulgou o portal de notícias UOL.

De acordo com o portal, a Rede Sindical Brasileira UNISaúde acusa o presidente de “falhas graves e mortais” na condução da resposta à pandemia. Até ontem, o Brasil mantinha a condição de segundo país com mais casos da doença respiratória e maior número de mortes. São 87.004 vidas perdidas e 2.419.091 pessoas infectadas.

Em abril, Bolsonaro foi acusado ao mesmo tribunal pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD) com a alegação de que praticou crime contra a humanidade ao incentivar ações que aumentam o risco de proliferação do novo coronavírus.

Uma outra acusação no mesmo sentido foi feita pelo PDT. Esse processo começou a ser avaliado pelo tribunal em junho do ano passado. Em 2019, o presidente foi denunciado por um grupo de advogados e militantes de direitos humanos por “incitar o genocídio e promover ataques sistemáticos contra os povos indígenas do Brasil”. O tribunal, que tem sede na Holanda, julga exclusivamente crimes como genocídios, contra a humanidade, de guerra e de agressão.





Desabafo Na noite de ontem, a técnica de enfermagem Ana Paula Gonçalves Maia, delegada sindical do Sindicato dos Trabalhadores de Saúde em Belo Horizonte, disse que participou da queixa ao Tribunal Penal de Haia sobre “a fragilidade que nós, da enfermagem, estamos enfrentando, sem o apoio político, pois estamos num campo de guerra onde não sabemos se vamos viver ou morrer”, afirmou.

Para Ana Paula, é preciso mais atenção. “A enfermagem está morrendo aos poucos. Não sabemos se vamos ver nossos filhos crescer, se vamos conseguir concretizar nossos planos. Até quando vamos ser assim tão esquecidos? Será que quem poderia nos ajudar não pensa que, se amanhã adoecer e cair em um hospital, vai ser a mesma enfermagem, que hoje sofre, que cuidará de cada um com muito profissionalismo e ética? Certamente, assim como temos cuidado de cada paciente que é colocado em nossas mãos, pois ser profissional é um dom de amor é a arte de cuidar. Afinal, quem cuida merece cuidado.” (Com Gustavo Werneck)