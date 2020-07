Governador do RS, Eduardo Leite, testa positivo para covid-19

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), informou nesta sexta-feira, 24, que testou positivo para a covid-19. Pelo Twitter, Leite disse que não apresenta sintomas da doença e que ficará isolado, conforme orientações médicas.



"Após um teste RT-PCR e mesmo estando assintomático, fui surpreendido agora há pouco com o resultado positivo para Covid-19. Cancelei as minhas agendas e iniciei isolamento, seguindo as instruções médicas", escreveu.