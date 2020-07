Agnelo Queiroz, ex-governador do DF (PT), é alvo de operação por corrupção na compra de leitos hospitalares

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) deflagrou nesta manhã de quinta-feira (23/07) a Operação Alto Escalão, com cumprimento de 13 mandados de busca e apreensão para apurar a prática de corrupção na compra de leitos hospitalares. Entre os alvos estão o ex-governador Agnelo Queiroz (PT) e o ex-secretário de Saúde Rafael Barbosa.

é conduzida pelos promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado-GAECO do MPDFT. Autorizadas pela 1ª Vara Criminal de Brasília, as buscas e apreensões contam com o apoio da Polícia Civil do DF.

As investigações apontam para a suspeita de irregularidades em negócio de R$ 4,6 milhões. O dono da empresa contratada teria pago propina equivalente a 10% do valor da transação a pessoas que atuariam em nome de Agnelo e de Rafael Barbosa, segundo a investigação.

O suposto pagamento de propina chegou ao conhecimento dos promotores por meio de delação premiada.

Segundo a investigação, a propina foi paga por meio de um contrato fictício de marketing firmado entre a empresa que pretendia vender seus produtos à Secretaria de Saúde e o Instituto Brasília para o Bem-Estar do Servidor (IBESP), comandado por Luiz Carlos do Carmo, também sob investigação.





A Operação Alto Escalão é um desdobramento de outra operação deflagrada pelo Gaeco, a Checkout, que resultou na denúncia contra servidores da Secretaria de Saúde do DF que faziam parte da Gerência de Hotelaria da pasta.

Na Operação Checkout, servidores são acusados de ganharem de presente uma viagem aos Estados Unidos como recompensa por terem favorecido a empresa Hospimetal em contrato durante o governo de Agnelo Queiroz.