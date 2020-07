Witzel vai ao STF contra comissão de impeachment

O governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), apresentou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para "desconstituir" a comissão que conduz seu processo de impeachment na Assembleia Legislativa. Segundo Witzel, a Casa não adotou o rito correto e estaria descumprindo jurisprudências da Corte.



O presidente da Alerj, André Ceciliano (PT-RJ), acatou as denúncias contra o governador em junho baseadas em operações que miram desvios na Saúde do Estado. Witzel nega irregularidades.





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.