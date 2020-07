Roberto Jefferson usa homofobia para criticar ministros do Supremo

(foto: Arthur Menescal/Esp. CB/D.A Press)

apoiar o governo do presidente Jair Bolsonaro, o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, fez comentários homofóbicos contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).



LEIA MAIS 10:45 - 21/07/2020 Guardas humilhados por desembargador recebem medalha por conduta exemplar

08:10 - 21/07/2020 Promotoria e PF miram em caixa 2 de R$ 5 milhões de Serra na campanha de 2014

08:05 - 21/07/2020 José Serra é alvo de operação da Polícia Federal sobre caixa 2 nas eleições declarações, o político diz que dois magistrados "são sodomitas" e que "usam saia pela opção sexual". As declarações ocorreram na segunda-feira (21), em entrevista a um blogueiro.



"Tem dois ministros lá que tem esses gostos (…) tem dois ministros que são meninas. Tem ministros de rabo preso e dois de rabo solto, conhecidos. Um é o (sic) Carmen Miranda, e o outro é Lulu boca de veludo (…) e eles querem fazer pauta de gênero, porque eles ainda não encontraram o deles (…) tem dois sodomitas ministros", afirmou Jefferson. Em uma live, transmitida por um canal do YouTube, conhecido poro governo do presidente Jair, o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, fez comentárioscontra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).Nas, o político diz que dois magistrados "são sodomitas" e que "usam saia pela opção sexual". As declarações ocorreram na segunda-feira (21), em entrevista a um blogueiro."Tem doislá que tem esses gostos (…) tem dois ministros que são meninas. Tem ministros de rabo preso e dois de rabo solto,. Um é o (sic) Carmen Miranda, e o outro é Lulu boca de veludo (…) e eles querem fazer pauta de, porque eles ainda não encontraram o deles (…) tem dois sodomitas ministros",Jefferson.





Em um determinado trecho do vídeo, Roberto Jefferson afirma que seria vergonhoso que dois ministros assumissem que "são enrab... por um negão". O político é investigado no inquérito que corre no Supremo e apura a organização de atos antidemocráticos. Ele chegou a ser alvo de um mandado de busca e apreensão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes.





Para Moraes, reiteradas ofensas promovidas por Jefferson pela internet ofendem o Tribunal e seus integrantes, "com conteúdo de ódio e de subversão da ordem”.