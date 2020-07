Lava Jato: Qualicorp diz que adotará medidas necessárias para apurar fatos

A Qualicorp vem ao mercado se posicionar sobre a operação Lava Jato deflagrada na manhã desta Terça-feira (21) que investiga o ex-presidente da companhia, José Seriperi Júnior. "A nova administração da Companhia informa que adotará as medidas necessárias para apuração completa dos fatos narrados nas notícias divulgadas nesta manhã na imprensa, bem como colaborará com as autoridades públicas competentes", diz o comunicado.



A Operação Paralelo 23, conduzida pela Polícia Federal e o Ministério Público Eleitoral de São Paulo, realiza busca e apreensão de documentos na sede da companhia.



É a terceira fase da operação Lava Jato junto à Justiça Eleitoral de São Paulo para investigar suposto caixa dois de R$ 5 milhões ao ex-governador José Serra (PSDB) na campanha de 2014, quando foi eleito ao cargo que ocupa hoje no Senado Federal. O principal alvo da ação é o empresário José Seripieri Jr, fundador e ex-presidente da Qualicorp.



Agentes cumprem quatro mandados de prisão temporária e 15 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Itatiba e Itu (SP) e em Brasília.