Vereadora de BH, Bella Gonçalves tem perfis hackeados no Instagram e no Twitter

, oe o e-mail pessoal dade Bella Gonçalves (PSOL), foram invadidos na madrugada deste domingo (19). Segundo a parlamentar, os invasores teriam feito um pedido de "resgate" para devolver as contas, no valor de U$ 500.

O mandato de Bella alerta para possíveis mensagens enviadas em nome da vereadora e informa que já está em contato com todas as plataformas para tentar recuperar os perfis hackeados. A motivação do crime ainda é desconhecida.

Enquanto aguarda retorno sobre as queixas de invasão, a vereadora vai se expressar por meio de um Instagram coletivo. No caso, a conta da vereadora Cida Falabella (PSOL), que será renomeado para "Cida + Bella". A pessolista também informou que pretende registrar o episódio junto à Delegacia Especializada em Investigação de Crime Cibernético de Belo Horizonte.

"Nos últimos dias, uma publicação que postei contra a LGBTfobia teve grande repercussão, mas ainda não sabemos se as motivações do crime foram políticas. Sigo firme, com o apoio de tantas e tantos que caminham ao meu lado", diz Bella no Facebook.