Golpistas chilenos gastam R$ 290 mil nos cartões de Bolsonaro, Flávio e Carlos

As compras aconteceram em uma loja de varejo chilena chamada Falabella.com. O prejuízo é estimado em cerca de R$290 mil.





Ao total, 26 pessoas foram denunciadas pelo órgão de fiscalização fazendária do Chile. Todos os denunciados estão vinculados à rede de lojas Falabella.Teriam sido comprados celulares, roupas, um colchão e uma guitarra elétrica.





Os envolvidos vão responder processo pelo Código Penal Chileno. A lei de crimes que envolvem uso fraudulento de cartões foi modificada recentemente no país, com aumento das penas previstas. Com isso, se condenados, os denunciados podem receber penas que vão de 541 dias a cinco anos de prisão, além de multa equivalente ao triplo do valor fraudado.



Relatos

iPhone 11 e MacBook chegaram ser as mais comentadas no Twitter na época que os dados foram divulgados.



Na época do vazamento, as palavraschegaram ser as mais comentadas no Twitter na época que os dados foram divulgados. Alguns usuários da rede afirmaram ter fraudado e adquirido aparelhos em nome do presidente da República . Devido à quantidade de compras, o cartão foi bloqueado e cancelado.

Além de compras feitas pelo número de cartão de crédito de Bolsonaro, algumas pessoas fizeram a 'filiação' do presidente ao Partido dos Trabalhadores (PT), usando seu CPF.

