Pesquisadora do Inpe exonerada após divulgar dados de desmatamento

Ministro Marcos Pontes disse que a pesquisadora exonerada vai assumir novo cargo no Inpe (foto: MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL)

Brasília – Na semana seguinte à divulgação de dados de desmatamento da Amazônia que contrariam o discurso do governo de Jair Bolsonaro, feito a empresários e fundos de investimento internacionais que exigem medidas eficientes de preservação do meio ambiente, a pesquisadora responsável pelo trabalho de monitoramento de devastação florestal no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Lubia Vinhas, foi exonerada ontem. A demissão de Lubia, coordenadora-geral de Observação da Terra do Inpe, departamento responsável pelos sistemas Deter e Prodes, que acompanham o desmatamento da Amazônia, foi publicada no Diário Oficial da União, assinada pelo ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes.





Lubia informou que é servidora concursada do Inpe há 23 anos, o que garante que continue no instituto. Ela disse que ficou sabendo da exoneração pelo Diário Oficial da União. Na sexta-feira passada, o Inpe atualizou dados referentes ao desmatamento da Amazônia em junho, em ritmo crescente. Os alertas mostraram devastação de 1.034,4 quilômetros quadrados, 11% acima do mesmo mês de 2019. A exemplo do que fez no ano passado, quando demitiu o então presidente do Inpe Ricardo Galvão, o governo segue na linha de “matar o mensageiro” em vez de combater o desmatamento.





Para o secretário-geral do Observatório do Clima, Márcio Astrini, a demissão é preocupante. “Temos receio de que o governo comece a desmontar o Inpe, com a estratégia de colocar em dúvida a capacidade do órgão de gerar dados, para poder colocar em dúvida os dados gerados, que não agradam ao governo. Esse governo, quando não gosta da verdade, tenta obstruí-la”, disse.





Astrini alertou que o Inpe é referência absoluta global em monitoramento de florestas. “Ninguém tem no mundo um sistema tão refinado quanto o do Inpe”, explicou. O OC vai continuar municiando o Congresso Nacional de informações para que os parlamentares possam cobrar do governo ações efetivas de combate. “Estamos processando o governo em várias áreas, mas é sempre muito difícil mandar fazer o que não quer”, ressaltou. “Queremos saber o motivo da demissão”, concluiu.



''Temos receio de que o governo comece a desmontar o Inpe, com a estratégia de colocar em dúvida a capacidade do órgão de gerar dados, para poder colocar em dúvida os dados gerados, que não agradam o governo. Esse governo, quando não gosta da verdade, tenta obstruí-la'' Márcio Astrini, secretário-geral do Observatório do Clima





“Em face dos resultados negativos da política ambiental brasileira, que têm trazido impactos seríssimos para a floresta, seus povos, e também para a imagem e economia brasileira, tudo indica que, o governo decidiu, mais uma vez, por culpar o mensageiro. A demissão da pesquisadora do Inpe não surpreende, seguida de tantas outras demissões de servidores técnicos e competentes, nos dá novamente a entender que o governo é inimigo da verdade. Mas não será escondendo, passando uma maquiagem nos dados ou investindo em propaganda que o governo irá mudar a realidade. E isso acontece por uma razão bem simples: Bolsonaro não quer mudar os rumos da sua política, afinal, a destruição é o seu projeto do governo”, comentou Luiza Lima, porta-voz de Políticas Públicas do Greenpeace.





“Mas nós iremos seguir mostrando a verdade, mesmo o governo tentando escondê-la. Hoje mesmo, junto com Observatório do Clima e ClimaInfo, o Greenpeace lança a atualização da Linha do Tempo Governo da Destruição”, acrescentou. Na sexta-feira, o órgão atualizou em seu site os dados referentes ao desmatamento da Amazônia em junho, apontando que o ritmo de alta se manteve, mesmo com uma ação de militares na região desde maio e com a pressão que vem sendo feita por investidores estrangeiros para que o governo controle o problema.



Pesquisadora Lubia Vinhas disse que ficou sabendo de sua exoneração pelo Diário Oficial da União (foto: INPE/DIVULGAÇÃO)



Alertas feitos pelo sistema Deter, do Inpe, indicam a perda de 1.034,4 quilômetros quadrados no mês de junho, alta de 10,65% em relação a junho do ano passado, quando os alertas apontaram desmate de 934,81 quilômetros quadrados. Em apenas um mês, foram derrubados na Amazônia o equivalente à área da cidade de Belém (Pará).





Resultados

“Em face dos resultados negativos da política ambiental brasileira, que têm trazido impactos seríssimos para a floresta, seus povos, e também para a imagem e economia brasileira, tudo indica que, o governo decidiu, mais uma vez, por culpar o mensageiro. A demissão da pesquisadora do Inpe não surpreende, seguida de tantas outras demissões de servidores técnicos e competentes, nos dá novamente a entender que o governo é inimigo da verdade”, disse a porta-voz de Políticas Públicas do Greenpeace, Luiza Lima.





“Não será escondendo, passando uma maquiagem nos dados ou investindo em propaganda que o governo irá mudar a realidade. E isso acontece por uma razão bem simples: Bolsonaro não quer mudar os rumos da sua política, afinal, a destruição é o seu projeto do governo. Mas nós iremos seguir mostrando a verdade, mesmo o governo tentando escondê-la. Hoje mesmo, junto com Observatório do Clima e ClimaInfo, o Greenpeace lança a atualização da Linha do Tempo 'Governo da Destruição'”, completou.



Marcos Pontes nega interferência





Brasília – O ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, negou que a exoneração de Lubia Vinhas tenha a ver com a divulgação dos dados sobre desmatamento. Estaria relacionada ao novo setor criado por ele no Inpe. “Infelizmente, acabei de fazer essa troca em momento de alta do desmate, o que levou à interpretação incorreta (da exoneração). Culpa minha por não ter observado o momento”, afirmou ele à GloboNews, ontem à noite. Pontes disse que “reafirma a correção e a precisão dos dados de desmatamento da Amazônia” divulgados na semana passada.





O Inpe divulgou nota em que afirma que Lubia Vinhas será remanejada para outro cargo. Segundo o órgão, ela será chefe da Divisão de Projeto Estratégico, que tratará implementação da nova Base de Informações Georreferenciadas (“BIG”) do Inpe, uma demanda do ministro Marcos Pontes. “Esta, por sinal, é a área primária de formação e expertise da dra. Lubia Vinhas”, disse o Inpe. Em agosto do ano passado, em meio aos grandes incêndios na Amazônia, o governo exonerou o então diretor do Inpe Ricardo Galvão. Na época, o presidente Jair Bolsonaro havia desqualificado os dados do instituto e dito que o Galvão devia estar a “serviço de alguma ONG”. Galvão rebateu as acusações.