Infectologistas: cloroquina contra COVID é tão mito como Bolsonaro

(foto: GLADYSTON RODRIGUES/EM/D.A. PRESS)

"O que posso dizer é que não existem evidências científicas robustas de que a substância (hidroxicloroquina) funcione. Se não há essa comprovação, a aposta na efetividade dela é de outra natureza" Carlos Starling, presidente da Sociedade Mineira de Infectologia







O que provavelmente salvou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de se juntar aos 67.964 brasileiros mortos pela COVID-19 ou a outros tantos milhares hospitalizados por complicações da doença não foi a hidroxicloroquina – medicamento ao qual ele atribuiu efeitos satisfatórios no combate ao novo coronavírus. O bom estado de saúde anunciado dele, após contrair o vírus, é, possivelmente, fruto de casualidade: Bolsonaro está no grupo da maioria dos infectados (85%), que desenvolvem apenas sintomas leves da virose e se curam graças à ação do próprio organismo. A avaliação é dos infectologistas Carlos Starling e Unaí Tupinambás. “O resto é mito. Tão mito quanto o ‘Messias’”, brinca Starling, presidente da Sociedade Mineira de Infectologia. O especialista lembra que a Organização Mundial da Saúde (OMS) chegou a testar os efeitos do anti-inflamatório em pacientes hospitalizados, acometidos pela forma aguda da enfermidade, mas encerrou definitivamente os estudos em 4 de julho, após constatar a ineficácia do remédio. Pouco depois de Bolsonaro anunciar que estava contaminado pelo vírus, a instituição voltou a reforçar o fracasso da droga no combate à doença.





Em entrevista coletiva na terça-feira, a cientista-chefe da OMS, Soumya Swaminathan, destacou que a cloroquina e seus derivados produzem pouca ou nenhuma redução na mortalidade dos pacientes na comparação com aqueles submetidos ao atendimento padrão. “O que posso dizer é que não existem evidências científicas robustas de que a substância funcione. Se não há essa comprovação, a aposta na efetividade dela é de outra natureza”, esclarece Carlos Starling.





O infectologista e professor da Faculdade de Medicina da UFMG Unaí Tupinambás explica o mecanismo que, possivelmente, levou à evolução favorável de Bolsonaro à infecção pelo novo coronavírus. “Gostaria de ressaltar que não conheço detalhes do caso do presidente. Não acompanhei o tratamento dele. De todo modo, a COVID-19 é, habitualmente, uma doença autolimitada, ou seja, tem um ciclo definido, com duração de alguns dias. Os sintomas desaparecem espontaneamente”, diz o especialista.





De acordo com o Ministério da Saúde, o ciclo médio do coronavírus é de 12 dias. São cinco de incubação, período entre o contágio e o início dos sintomas, e sete de transmissibilidade. O quadro desenvolvido pelo infectado pode variar de assintomático a gravíssimo. “Cerca de 15% dos casos progridem para a forma grave. Essas pessoas apresentam marcadores genéticos que as tornam mais suscetíveis, ou os chamados fatores de risco, como obesidade, imunidade baixa, idade avançada, além das doenças crônicas, como diabetes, cardiopatias e hipertensão”, afirma Carlos Starling.





CUIDADO

“Importante lembrar que a literatura médica estima que de 30% a 40% da população sofre de doenças crônicas sem saber. Então, os jovens não devem acreditar que estão a salvo da pandemia. Todo mundo precisa se cuidar”, alerta o especialista, referindo-se aos conselhos dados pelo presidente. “Se vocês forem jovens, se cuidem, mas fiquem tranquilos que o risco é quase zero de um problema grave”, minimizou Bolsonaro.





Os infectologistas também chamam a atenção para o fato de que o coquetel de hidroxicloroquina e azitromicina com que Bolsonaro diz ter se tratado pode oferecer riscos à saúde. “A prescrição dos dois remédios juntos não é recomendada. Sozinhas, as substâncias já causam arritmia cardíaca. Juntas, o efeito potencializa. Se Bolsonaro fez mesmo uso simultâneo delas, correu risco”, observou Unaí Tupinambás.

(foto: GLADYSTON RODRIGUES/EM/D.A. PRESS)

"A prescrição dos dois remédios juntos (cloroquina e azitromicina) não é recomendada. Sozinhas, já causam arritmia cardíaca. Juntas, o efeito potencializa. Se Bolsonaro fez uso simultâneo, correu risco" Unaí Tupinambás, infectologista e professor da Faculdade de Medicina da UFMG



Pesquisas foram encerradas

A hidroxicloroquina e a cloroquina são substâncias anti-inflamatórias tradicionalmente utilizadas no tratamento da malária, além de doenças autoimunes como lúpus e artrite reumatoide. Ambas propiciam o chamado efeito imunomodulador, que é o aumento da resposta imune contra micro-organismos diversos.





Os estudos sobre a eficácia dos medicamentos no combate à COVID-19 foram iniciados em todo o mundo no fim de março, cercados de polêmicas. No Brasil, a droga foi testada em dois grandes ensaios clínicos. Um deles, o Solidariedade (Solidarity), se deu por meio de um parceria da OMS com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e envolveu 18 hospitais de 12 estados brasileiros. O segundo é o Coalizão Covid Brasil, coordenado pelo Hospital Israelita Albert Einstein, HCor, Sírio-Libânes e BRICNet (Brazilian Research in Intensive Care Network, rede de estudos clínicos na área de medicina intensiva).





A OMS anunciou a paralisação de suas pesquisas três vezes. A primeira, em 25 de maio, após a divulgação de um amplo artigo publicado no renomado periódico The Lancet, que apontava efeitos colaterais severos decorrentes do uso dos fármacos, como arritmias cardíacas. Os experimentos foram retomados pouco depois, em 3 de junho, já que o artigo foi retirado da revista científica. Os próprios autores pediram a retratação, reconhecendo que utilizaram dados incompletos para elaborar o trabalho.





Em 17 de junho, a OMS anunciou nova suspensão dos ensaios clínicos. Dessa vez, alegou que os testes do Solidariedade, além de outros desenvolvidos no Reino Unido, concluíram que os medicamentos não reduzem a mortalidade dos contaminados pela COVID-19 de forma significativa. O encerramento definitivo dos estudos foi anunciado em 4 de julho, por recomendação do comitê diretor do Solidariedade, nos 21 países em que o programa era coordenado. Além da hidroxicloroquina, os antirretrovirais lopinavir e o ritonavir também foram considerados ineficazes contra o coronavírus.





INSISTÊNCIA

Um estudo francês publicado na terça-feira reforça o coro da OMS. A pesquisa apontou que o uso de antimaláricos não evita formas graves da virose no longo prazo, sobretudo entre os infectados que sofrem de doenças autoimunes. A despeito das evidências de ineficácia, os presidentes Donald Trump e Jair Bolsonaro seguem como entusiastas das drogas. Em 15 de junho, a Food and Drug Administration (FDA), agência que equivale, nos Estados Unidos, à Anvisa, cancelou a autorização para uso da hidroxicloroquina no tratamento contra a COVID-19. Trump, no entanto, ainda defende o uso do remédio.





Em postura semelhante, Bolsonaro chegou a fazer post em que exaltava a efetividade da hidrocloroquina, depois apagado pelo Twitter, que considerou a atitude como propagação de notícia falsa. A cloroquina foi, por fim, pivô da saída de dois ministros da Saude, Nelson Teich e Luiz Henrique Mandetta. Ambos afirmam ter sido pressionados para liberar o uso da substância em quadros amenos da COVID-19, na contramão das orientações da OMS, que havia aprovado a administração do remédio apenas para casos graves.