Doria reafirma que deseja que presidente Bolsonaro se recupere e siga a ciência

O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), reafirmou que anseia a rápida recuperação do presidente Jair Bolsonaro, após o diagnóstico positivo de Bolsonaro para a covid-19.



"Desejo que o presidente Jair Bolsonaro saia desta recuperação como uma pessoa melhor do que antes do coronavírus", disse o governador durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes.



Doria afirmou esperar também que o presidente siga as orientações da medicina e que não se esqueça de usar máscaras. "A máscara protege principalmente as demais pessoas com as quais ele está convivendo", disse o governador.