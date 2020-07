Muito elogiado, mas é reserva

Líder do governo, major Vítor Hugo foi sondado para o MEC, mas segundo o presidente o nome será outro (foto: Luís Macedo/Câmara dos Deputados - 15/5/19)

Na mesma entrevista em que confirmou estar infectado pelo novo coronavírus, ontem, o presidente Jair Bolsonaro tentou explicar a demora para definir o novo ministro da Educação. Ele elogiou o major Vítor Hugo (PSL-GO), líder do governo na Câmara dos Deputados, mas espera definir logo quem assumirá o cargo no lugar de Abraham Weintraub, que anunciou a saída do cargo em 18 de junho e em seguida foi para os Estados Unidos.





“Temos como reserva o major Vítor Hugo, líder do governo na Câmara, foi 01 em academia, 01 de Escola Superior de Aperfeiçoamento de Oficiais (Esao), 01 da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (Eceme). É confiança em primeiro lugar. Ele tem uma capacidade grande de organização. Em poucos dias, estudou o Ministério da Educação, apontou os problemas, trouxe para mim. Mas vão cair em cima dele por ser major do Exército, vão dizer que tem militar demais no governo. Como somos paraquedistas, brinquei com ele que é um excepcional reserva”, afirmou o presidente.





Ele diz que vem recebendo muitos currículos de pessoas interessadas em “colaborar com o futuro do Brasil”, mas que, diante do desafio, acabam desistindo ou pedindo mais tempo para pensar. O desejo é decidir isso logo, até para tentar melhorar o setor no país.





“É um ministério bastante complexo, com mais de 300 mil servidores, um ministério que tem seus problemas ao longo dos anos. A própria prova do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) mostra isso. São 70 países e somos último ou penúltimo (na verdade, o Brasil está na média de outros países sul-americanos, à exceção do Chile, bem à frente) em ciência, interpretação de texto e em matemática”, disse o presidente





Bolsonaro aproveitou para voltar a atacar um dos principais educadores do país referenciado em todo o mundo. “Sinal de que a política do Paulo Freire não deu certo. Se tivesse dado certo, continuaríamos com ela. Tem muita coisa a ser mudada, houve um certo aparelhamento”, explicou Bolsonaro, para quem o principal é quem estiver no governo saber que “não está dando certo”.





Ainda ontem, o presidente esperava ter mais um contato com um candidato de São Paulo. Só evitou antecipar nomes. “Se eu falar, vai todo mundo para cima dele, descobre o que fez até quando tinha cinco anos de idade. Eles (os candidatos) sabem disso”, afirmou o presidente.