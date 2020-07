'Estou tomando cloroquina', diz Bolsonaro após diagnóstico de COVID-19

A frebre de 38,5°C que Bolsonaro afirma ter apresentado na segunda (6), teria baixado graças ao remédio. Nesta terça (7), ele disse se sentir bem-disposto e que teve vontade de fazer uma caminhada. "Não vou por recomendação médica”, ponderou.











A Organização Mundial de Saúde chegou a realizar testes com a substância - tradicionalmente empregada no tratamento da malária - com pacientes graves. Os estudos envolvendo a droga foram definitivamente encerrados em 4 de junho após a constatação de que ela não reduz significamente a mortalidade dos infectados.O presidente afirma que sentiu melhoras poucas horas após fazer uso do fármaco, ministrado pelo médico dele. “Eu tomei no dia de ontem (6) às 17h o primeiro comprimido. Às 5h da manhã, tomei a segunda dose e confesso a vocês que estou perfeitamente bem”, afirmou o mandatário esta manhã, em entrevista concedida em frente ao Palácio da Alvorada.