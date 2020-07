Com coronavírus, prefeito de Manaus vem terminar tratamento em SP

Contaminado com coronavírus no último dia 19, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), de 74 anos, embarcou na tarde desta segunda-feira, 6, para São Paulo, onde vai concluir o tratamento no Hospital Sírio Libanês, na capital. O tucano embarcou em um aeronave alugada ao lado da esposa, Elisabeth Ribeiro, que também contraiu a doença.



O prefeito, que estava no Hospital Adventista de Manaus, não irá para a UTI em São Paulo e vem se recuperando bem. Ele não chegou a ser entubado e hoje tem 30% do pulmão comprometido. Segundo auxiliares, ele optou pelo Sírio Libanês porque se trata há 30 anos no hospital paulista.



O último boletim médico do prefeito disse que o paciente está com "melhora global e mantendo o ar ambiente em boa saturação". A capital do Amazonas registrou um dos mais dramáticos cenários da pandemia, mas já o número de casos caiu para um terço do auge da crise sanitária.