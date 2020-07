Câmara de BH não vota noção de aplausos a Bolsonaro por falta de quórum

Por falta de quórum, a reunião plenária desta segunda-feira foi encerrada 11 minutos após começar. (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

A análise da moção de aplausos pela "atuação exemplar e valorosa" do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ante a pandemia do novo coronavírus precisará ser feita pela Câmara Municipal de Belo Horizonte em outra data. Por falta de quórum, a reunião plenária desta segunda-feira foi encerrada 11 minutos após começar.



A presidente do Parlamento Municipal, Nely Aquino (Podemos), abriu a sessão às 15h. Após a leitura de um trecho da Bíblia, Pedro Bueno (Cidadania) fez breve pronunciamento no tempo destinado às falas dos vereadores.



A presidente do Parlamento Municipal, Nely Aquino (Podemos), abriu a sessão às 15h. (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Outros projetos

Foi quando Irlan Melo (PSD), que participava da sessão remotamente, pediu a recontagem do número de parlamentares presentes - virtual ou fisicamente. Sem o mínimo de 21 vereadores estipulado pelo regimento interno, a presidente se viu obrigada a encerrar o encontro.esteve presente na Câmara. Após o fim da sessão, a reportagem tentou ouvir Nely Aquino sobre a moção de aplausos e, também, sobre os trabalhos legislativos diante da pandemia. Por meio da assessoria da Casa, a vereadora alegou ausência de tempo em sua agenda e não deu entrevista.A proposta de homenagem a Bolsonaro tem as assinaturas de Jair Di Gregório, Catatau do Povo, Fernando Luiz e Orlei (todos do PSD), além de Pedrão do Depósito (Cidadania) e Wesley Autoescola (Pros).Segundo o documento disponibilizado pela Câmara em seu site após a reunião, o texto foi transferido para a pauta desta terça-feira.Um dos vereadores a registrar presença nesta segunda, Gabriel Azevedo (Patriotas) lamentou o fim precoce da sessão. "Mais uma vez, é uma oportunidade que a Câmara Municipal perde de apreciar temas importantes e vocalizar outros que são prioridade para a cidade. Estamos com os ônibus lotados e uma pandemia que tem prejudicado muito os trabalhadores, mas isso não foi citado", afirmou.Nesta segunda-feira, o EM ouviu parlamentares sobre a moção de aplausos ao presidente. Enquanto Jair Di Gregório defendeu a iniciativa, Bella Gonçalves (Psol) teceu críticas

A pauta desta segunda-feira previa, ainda, a votação, em segundo turno, de dois Projetos de Lei (PLs). Um deles, proposto pelo líder do governo, Léo Burguês (PSL), quer alterar a Lei Municipal sobre o Código de Posturas da cidade. A ideia é modificar questões ligadas ao licenciamento de estabelecimentos drive-in.



A outra matéria, de autoria de Henrique Braga (PSDB), sugere a criação da campanha Abril Verde, em prol da prevenção às doenças e acidentes ocorridos em virtude do trabalho.



A análise dos dois textos também foi repassada à próxima reunião.