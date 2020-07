Maia diz que quadro melhorou, mas cobra mais harmonia entre poderes

O deputado destacou que o grande desafio no segundo semestre é como colocar a economia em retomada (foto: Marcelo Camargo/Ag. Brasil )

O presidente da, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou neste domingo, 5, que o panorama político no País melhorou, mas ainda não é de harmonia. "Para ter harmonia, precisa acontecer entre todos os entes federados. Ainda não conseguimos essa organização em Brasília. Precisamos de mais união entre os entes federados", disseem entrevista àEle destacou que o grande desafio no segundo semestre é como colocar a economia em retomada. "O problema da queda da economia não está relacionado ao isolamento, mas ao vírus", afirmou Maia. Ele disse entender a angústia da população neste momento, mas destacou que a segunda onda de contaminação pelo novopode acontecer e afirmou que não há dados corretos sobre número de pessoas infectadas.Maia lembrou que, a despeito da aprovação da reforma da previdência no ano passado, o crescimento projetado para este ano, antes da pandemia, era de menos de 2%. "Então, precisamos entender qual o problema estrutural do País. A gente ainda não viu o prometido crescimento que oprecisa", afirmou.