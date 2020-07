Após pressão de ala ideológica, Renato Feder se defende nas redes sociais

O secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, usou as redes sociais para reagir à pressão de alas ligadas ao escritor Olavo de Carvalho e aos militares no governo federal. Conforme o Estadão revelou, esses grupos pressionaram o presidente Jair Bolsonaro para reverter o convite feito a Feder para comandar o Ministério da Educação.



Pelo Twitter, o paranaense publicou uma série de mensagens com seu currículo e se defendeu de ataques que recebeu. Uma das respostas dadas por ele foi à suposta divulgação de livros com "ideologia de gênero" - um tema caro a bolsonaristas - no Paraná. "Não existe nenhum material com esse conteúdo aprovado ou distribuído pela Secretaria", escreveu.



Na última sexta-feira, 3, o presidente Jair Bolsonaro indicou que escolheu Renato Feder para ser o novo ministro da Educação após a saída de Carlos Alberto Decotelli, fora do cargo antes mesmo de tomar posse por denúncias sobre incoerências em seu currículo. O secretário do Paraná, porém, virou alvo do grupo ideológicos e da base bolsonarista nas redes sociais.



Os militares também foram surpreendidos com o convite do presidente e querem um nome ligado a eles. Dessa forma, a nomeação de Renato Feder voltou a ser dúvida no Palácio do Planalto. Neste domingo, 5, ele escreveu no Twitter que gostaria de ser avaliado pelos índices da Educação no Paraná, e não por manifestações feitas no passado.



Em 2007, Feder escreveu um livro defendendo a extinção do MEC e a privatização da rede de ensino no Brasil. Ao Estadão, ele havia dito que não acredita mais nessa visão e, pelas redes sociais, reforçou o posicionamento mais uma vez. "Escrevi um livro quando tinha 26 anos de idade. Hoje, mais maduro e experiente, mudei de opinião sobre as ideias contidas nele."



Na mesma sequência de mensagens, o secretário de Educação comemorou um dado incomum: a transferência de alunos de 10 mil famílias das escolas particulares para o ensino público no Paraná. A migração foi um efeito da pandemia de covid-19 e da crise econômica que se intensificou neste ano. Para o secretário, porém, "não existe melhor prova do que isso de que estamos em um bom caminho."



Em uma situação incerta sobre sua indicação para o MEC, o secretário escreveu que sua missão de vida é "ajudar na educação do nosso País".