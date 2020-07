PT escolhe Nilmário Miranda como pré-candidato à Prefeitura de BH

Se optar por candidatura própria, PT será representado nas urnas por Nilmário Miranda (foto: Gustavo Bezerra/PT na Câmara)

Biografia

Cenário

definiu, neste sábado, seu pré-candidato à. O ex-deputado federal Nilmário Miranda foi o escolhido do partido para a corrida eleitoral deste ano. A ideia é apresentar o nome às outras legendas de esquerda, com o objetivo de criar uma frente ampla do campo para a disputa.Oito filiados participaram das prévias internas do PT. No fim, a disputa ficou entre, que recebeu 34 votos dos integrantes da Executiva municipal do partido, e o deputado federal Rogério Correia — 11 votos.“Nilmário Miranda é uma das maiores referências do Brasil na luta em defesa da democracia e pelos direitos humanos. Foi deputado, ministro e secretário de Estado. Tem história, credibilidade e capacidade para resgatar e defender o legado de realizações das administrações petistas na capital. Para resgatar os direitos, a dignidade e o orgulho de nosso aguerrido povo de Belo Horizonte” diz, em nota, o partido.Jornalista de formação, Nilmário, de 72 anos, esteve na Câmara Federal pela última vez na legislatura passada. No pleito de 2018, recebeu pouco mais de 23 mil votos e não conseguiu se eleger. Durante parte do governo Lula, ocupou a Secretaria Especial de. Ele foi responsável pela mesma pasta, mas em âmbito estadual, na gestão de Fernando Pimentel.Em 2002 e 2006, ele concorreu ao governo do estado, mas perdeu duas vezes para Aécio Neves (PSDB). Nilmário foi, ainda,estadual entre 1987 e 1991.Até o momento, já disseram estar na disputa em BH o atual prefeito Alexandre Kalil (PSD), a deputada federal Áurea Carolina (Psol-MG), os deputados estaduais João Vítor Xavier (Cidadania) e Wendel Mesquita (Solidariedade), a secretária-adjunta de Estado de Planejamento e Gestão Luísa Barreto (PSDB), o deputado federal André Janones (Avante-MG),, o empresário Rodrigo Paiva (Novo) e o ex-deputado federal Wadson Ribeiro (PCdoB).Outros nomes figuram como possibilidades, mas ainda não sinalizaram de forma definitiva, como Bruno Engler (PSL) e Mauro Tramonte (Republicanos), também parlamentares da Assembleia Legislativa.