Saiba os rumos da reforma da Previdência para servidores de MG

A votação em plenário no primeiro turno da reforma da Previdência de Minas Gerais deve ocorrer na próxima semana. Isso porque, depois de reunião extraordinária na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa, ainda não há uma decisão definitiva sobre o texto. Com isso, está agendado para hoje um novo encontro para seguir com os trâmites da matéria. Na reunião da CCJ ontem, presidida pelo deputado estadual Dalmo Ribeiro (PSDB), o parlamentar apresentou parecer que prevê a divisão dos assuntos da reforma entre “administrativos”, que abordam a reforma administrativa, e “previdenciários”. A votação do parecer ocorrerá na reunião de hoje.





O fatiamento aconteceu pois o Ministério da Economia tem como prazo 31 de julho para que estados definam alíquotas, idade, tempo de contribuição, regras de contribuição e autarquia própria nas reformas estaduais. Dessa forma, os termos previdenciários serão apreciados primeiro, de forma mais rápida. Em um outro momento, a questão administrativa será debatida. "As mudanças administrativas propostas para o sistema remuneratório dos servidores requerem que seja assegurado amplo debate com as categorias envolvidas", afirmou Dalmo.



A reforma da Previdência está contida em dois documentos enviados pelo governador Romeu Zema (Novo) à Assembleia somente em 19 de junho, o que gerou reclamações sobre uma possível demora. Os deputados receberam uma proposta de emenda à Constituição (PEC) e um projeto de lei complementar (PLC). Ambos passarão primeiro pela CCJ, para depois seguir a tramitação na Casa. Depois da CCJ, a PEC passará somente por uma comissão Especial. Já o PLC deverá ser debatido nas comissões de Trabalho, Administração Pública e Fiscalização Financeira e Orçamentária. As duas matérias podem ir a plenário separadamente.





Após apreciação em primeiro turno, o PLC volta para a comissão de Administração Pública, enquanto a PEC vai para nova rodada na comissão especial. O PLC chega novamente ao governo de Minas somente se houver a aprovação em segundo turno no plenário, enquanto a PEC é promulgada pelo próprio Parlamento.





Alíquotas A reforma da Previdência de Minas prevê a adoção de alíquotas progressivas, que variam entre 13% e 18,38%. Há mudanças, também, na idade mínima para a aposentadoria e no tempo de contribuição necessário para pedir o benefício. Homens precisarão trabalhar por mais cinco anos. Mulheres, por mais sete.





As regras atuais preveem o desconto de 11% nos salários de todo o funcionalismo público. O texto sugere alíquotas distintas conforme a faixa de vencimentos. A ideia é que servidores que recebem até R$ 2 mil, por exemplo, contribuam, efetivamente, com 13%. O percentual é 0,67% maior no caso dos que ganham até R$ 6 mil. O índice cresce gradualmente, até os 18,38% – voltado aos que recebem acima de R$ 16 mil.





A proposta de reforma da Previdência do governador Romeu Zema esquentou os debates ontem no plenário da Assembleia, com a maioria dos parlamentares se manifestando contrária à proposta encaminhada pelo Executivo. A tramitação da reforma foi questionada em Plenário pelo deputado Sargento Rodrigues (PTB), que disse que ela viola o processo legal, ao negar a possibilidade de participação dos interessados nas discussões, em virtude da pandemia de COVID-19. O parlamentar afirmou que vai ingressar na Justiça com um mandado de segurança “para retirar os textos de tramitação, já que as medidas de isolamento social impossibilitam a participação.”





A deputada Laura Serrano (Novo) defendeu a reforma da Previdência. Para ela, há cerca de 180 mil inativos ou pensionistas na educação, que seriam o dobro dos ativos (86 mil). Por isso, ela vê a reforma como essencial. Segundo Laura, entre esses inativos, cerca de 95% já recebem vencimentos abaixo do teto do INSS e, de forma geral, o impacto da reforma sobre os profissionais da educação será pequeno.





A oposição critica a rapidez com a qual a proposta vai tramitar na Casa. A deputada Beatriz Cerqueira (PT) avalia que a Assembleia perdeu a chance de assumir o protagonismo e promover o debate das mudanças “de forma justa e correta, e não dessa forma açodada, que não permite a participação popular, que é a essência do Parlamento”. Já o deputado Celinho do Sintrocel (PCdoB) criticou a pressa na discussão e votação das mudanças previdenciárias no estado.





Segundo Celinho, antes da pandemia (até fevereiro), pelo menos 17 estados brasileiros já tinham feito suas reformas previdenciárias seguindo determinações do governo federal e três já haviam apresentado suas propostas. Para ele, Zema demorou a enviar a reforma e, agora, “não pode usar a pandemia como desculpa para exigir a rápida aprovação das proposições”. (Com informações da ALMG)