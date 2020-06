Desligamento de Weintraub foi retificado

O governo federal informou, por meio da Secretaria-Geral da Presidência da República, que a carta de demissão do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub só foi entregue no último sábado, quando ele já estava nos Estados Unidos. No entanto, em nota, a secretaria informou que na carta o ministro havia pedido que a exoneração contasse desde a sexta-feira, data em que ele deixou o país. Essa é a explicação dada para a mudança na data de exoneração do ministro no Diário Oficial da União (DOU).

No sábado, o governo publicou em edição extra a demissão de Weintraub, contada a partir daquela data. A publicação foi feita pouco antes do meio-dia, quando Weintraub já estava em solo norte-americano. Ontem, em decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e publicado no DOU, houve a alteração da data da exoneração, com validade desde a sexta-feira.

O subprocurador-geral do Tribunal de Contas da União (TCU) Lucas Furtado afirmou que a retificação da data de exoneração do ex-ministro Abraham Weintraub, ontem, confirma que houve fraude no processo. “Antes, era ilegal e parecia haver fraude. Agora, confirmou”, disse Furtado. O subprocurador requisitou que a corte de Contas avalie se houve participação do Itamaraty na ida de Weintraub para os Estados Unidos.

A suspeita é de que Weintraub tenha usado a sua condição de ministro para desembarcar em Miami no sábado passado, e, assim, driblar as restrições de viagens para brasileiros em razão da pandemia de COVID-19. O ex-ministro é investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e chegou a afirmar em entrevista que precisava deixar o país, pois temia ser preso. Horas depois de ele chegar em solo americano, o governo brasileiro publicou edição extraordinária do Diário Oficial com sua exoneração, com a data de 20 de junho.

A Secretaria-Geral da Presidência admitiu que o pedido de exoneração de Weintraub só foi enviado à pasta, que é responsável pelos atos administrativos, após o ex-ministro sair do país. Agora, no entanto, a Secretaria-Geral alega que foi o próprio Weintraub quem solicitou que o prazo da demissão fosse contado de forma retroativa. O motivo da demora para a entrega da carta ou para o suposto erro na divulgação da data não foi explicado.

A despeito disso, o ex-ministro da Educação, que sempre falou em patriotismo, tem feito seguida exaltação à comida americana. Ontem, pelo segundo dia, o economista postou foto consumindo produtos de redes famosas de fast-food do país. Weintraub postou uma foto com um copo da rede Wendy's, e escreveu que “novamente, ele tem razão!”.

Apesar de não explicar a que se refere, a publicação pode ter relação com o filósofo Olavo de Carvalho — seguidores do escritor, tido como guru de Jair Bolsonaro e dos filhos, costumam dizer que “Olavo tem razão”. No dia anterior, o ex-ministro colocou na rede social fotos de outras duas redes de restaurantes de fast-food estadunidenses, Taco Bell e KFC, e agradeceu a quem o ajudou a chegar ao país.