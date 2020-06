PM e MP tentam encontrar esposa de Queiroz em casa de parentes em BH

Casa de parentes de Fabrício Queiroz é alvo do Ministério Público e da Polícia Militar (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

PM e MP tentam encontrar esposa de #Queiroz em casa de parentes em BHhttps://t.co/dTjJOqxkMU pic.twitter.com/GvbYy3rEiC %u2014 Estado de Minas (@em_com) June 23, 2020

O #MPMG apoia operação do @MP_RJ e cumpre, nesta terça-feira, 23, quatro mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte relacionados ao caso das rachadinhas da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (@alerj) %u2014 MPMG (@MPMG_Oficial) June 23, 2020

) e o), em parceria com o, realizam na manhã desta terça-feira, em, uma operação na casa de parentes de, ex-assessor do senador(Republicanos-RJ). A intenção das buscas é encontrar, esposa de Queiroz. Ela estádesde a semana passada, quando o marido foi preso.Militares do batalhão de Choque fazem buscas em vários endereços. Em um deles está localizado um imóvel no Bairro São Bernardo, na Região Norte da capital mineira. Lá, moram umade Queiroz. Às, PMs e agentes do Ministério Público deixaram a casa sem levar nada (veja imagens da busca no fim da reportagem).Ao todo,foram enviados pelodo Rio de Janeiro para serem cumpridos em BH. A PM, assim como a Polícia Civil de São Paulo fez no dia da prisão do Queiroz, apenasdo Ministério Público.