Casa de parente de Queiroz em BH é alvo de operação da PM e do MP

Casa de parentes de Fabrício Queiroz é alvo do Ministério Público e da Polícia Militar (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Polícia Militar (PM) e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), em parceria com o Ministério Público do Rio de Janeiro, realizam na manhã desta terça-feira, em Belo Horizonte, uma operação na casa de um parente de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ). Militares do batalhão de choque fazem buscas em um imóvel no Bairro São Bernardo, na Região Norte da capital mineira.



Em novembro de 2018, Queiroz, que também é ex-motorista e ex-coordenador de segurança de Flávio, foi citado em um relatório do antigo Conselho de Atividades Financeiras (Coaf) por movimentar R$ 1,2 milhão em sua conta de maneira "atípica". Em abril de 2019, a Justiça do Rio de Janeiro determinou a quebra do sigilo fiscal e bancário de Queiroz, do senador Bolsonaro e de outras 84 pessoas e nove empresas entre 2007 e 2018.





