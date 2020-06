Frederick Wassef: Afirmar que Queiróz residia na minha casa é uma mentira

O advogado da família de Jair Bolsonaro, Frederick Wassef, proprietário da casa onde Fabrício Queiróz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, foi preso na ultima quinta-feira (18), negou em entrevista à rede de televisão CNN na noite deste domingo, 21, que estivesse escondendo Queiróz. "Afirmar que ele mora lá, reside lá, está há mais de um ano, é mentira."



Wassef disse que Queiróz "não era um foragido, não estava sendo procurado" e estava os últimos 50 dias no Rio de Janeiro. "Esteve o tempo inteiro à disposição da Justiça", disse na entrevista na noite deste domingo. "Não há que falar em crime de obstrução da Justiça", repetiu diversas vezes. Mas neste momento ele disse não poder responder as razões de o assessor estar em sua casa naquele momento.



"Fazia pouquíssimos dias que Queiroz estava na localidade", afirmou o advogado, ressaltando que não poderia dar maiores informações por causa do caso em andamento. Wassef afirmou que não falava com o Queiróz, nem por celular, por Email ou por outra forma. "Não tive contato direto."



"Não houve qualquer irregularidade ou ilícito penal o fato de Queiróz ter sido encontrado na minha casa", afirmou o advogado ressaltando que isso não configura obstrução de Justiça. No dia da prisão, disse o advogado que não sabia que Queiróz estava em sua casa em Atibaia, no interior de São Paulo.



O advogado ressaltou que todas as vezes que Fabrício Queiróz foi procurado pelo judiciário ou a polícia o ex-assessor atendeu os pedidos.