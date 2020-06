Weintraub ironiza jornalistas: 'Estou de máscara. Não posso falar'

Abraham Weintraub, anunciou nesta quinta-feira (18) que deixará o ministério da Educação (foto: Reprodução CNN )

O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub ironizou jornalistas ao sair do Palácio do Planalto após sua exoneração. Weintraub brincou: “Estou de máscara. Não posso falar”.



Na última segunda-feira (14) o governo do Distrito Federal (DF) multou Weintraub em R$ 2 mil por não usar máscara em um protesto em favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), em Brasília. Um decreto proíbe a circulação em locais públicos sem a proteção.



Além de andar sem máscara, o ex-ministro geroue conversou com as pessoas de forma próxima contrariando as orientações de distanciamento social.Abraham Weintraub, anunciou nesta quinta-feira (18) que deixará o ministério da Educação. A confirmação foi feita em vídeo publicado por ele, em que aparece ao lado do presidente Jair Bolsonaro. O nome do substituto não foi informado.*Estagiaria sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz