Aline Sleutjes (PSL) diz nunca ter participado de movimentos antidemocráticos

A deputada Aline Sleutjes (PSL-PR) disse, em nota, nunca ter apoiado ou participado de movimentos antidemocráticos.



Ela e outros nove deputados e um senador, todos bolsonaristas, tiveram os sigilos fiscais quebrados por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no inquérito que apura a organização de financiamento de atos antidemocráticos. A informação foi obtida pela Estadão nesta terça, 16. A decisão do ministro, que conduz as investigações, foi tomada no dia 27 de maio.



"Não fui notificada em relação a minha quebra de sigilo, inclusive, fiquei sabendo neste momento por meio de notícias na imprensa", escreveu a deputada. Sleutjes diz ainda estar à disposição para colaborar com a Justiça.



"Reitero meu compromisso com o trabalho sério e transparente, respeitando, acima de tudo, a Democracia e a Constituição. Nunca apoiei ou participei de movimentos antidemocráticos, e não financiei nenhuma organização que fomenta tais atitudes", diz.