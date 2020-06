Bolsonarista xinga organizadores de um protesto pacífico nas areias de Copacabana

Hoje, durante um protesto pacífico organizado pela ONG @riodepaz com 100 covas nas areias de Copacabana, no Rio, um bolsonarista xingou os organizadores de %u201Cseus merdas%u201D. Na sequência, um pai que perdeu o filho de 24 anos para a Covid recoloca cruzes arrancadas pelo apoiador pic.twitter.com/kYEeRf80g7 — Estado de Minas (@em_com) June 11, 2020

Na manhã de hoje, durante um protesto pacífico organizado pela ONG Rio de Paz nas areias de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, um bolsonarista xingou os organizadores de “seus merdas” como é possíver ver no vídeo postado no perfil do Twitter da ONG carioca . Na sequência das imagens, um pai que perdeu o filho de 24 anos para a Covid recoloca cruzes arrancadas pelo apoiador do presidente Jair Bolsonaro.

Os voluntários iniciaram o ato às 4h, em frente ao Hotel Copacabana Palace (foto: Reprodução Twitter)

A Praia de Copacabana foi palco de um protesto na manhã desta quinta-feira, 11, contra a condução da pandemia do novo coronavírus pelo governo federal. A ONG Rio de Paz organizou a abertura de 100 covas rasas nas areias da praia, simbolizando as mortes pela covid-19 no Brasil

O País já tem quase 40 mil mortes pelo coronavírus. O total de infectados já passa de 775 mil, segundo dados coletados pelo consórcio de imprensa com informações de secretarias estaduais de saúde.

Os organizadores do protesto argumentam que houve uma "sucessão de erros" cometidos pelo governo federal na condução da crise sanitária e pedem mudanças na postura do presidente Jair Bolsonaro em suas manifestações sobre o isolamento social, sobre as mortes provocadas pela doença e sua participação em atos antidemocráticos. Segundo o presidente do Rio de Paz, Antônio Carlos Costa, se não houver mudança de rumo na condução da crise, o Brasil será o país com o maior número de mortos pela covid-19.