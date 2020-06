Ministério da Cidadania publica mudanças em vários cargos de confiança da pasta

O Ministério da Cidadania publicou em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira uma série de mudanças em cargos e funções de confiança da pasta. As trocas de titulares vêm ocorrendo desde fevereiro, quando Onyx Lorenzoni passou a comandar o ministério, em substituição a Osmar Terra.



O documento de ontem, no entanto, traz um número grande de mudanças. Dentre elas, a nomeação de dois secretários - Emanuel Fernando Scheffer Rego para a área de Esporte de Alto Rendimento e Enio Antonio Marques Pereira para a secretaria que cuida de Inclusão Social.



As outras alterações abrangem nomeações, exonerações e dispensas em postos diversos, como de assessores, diretores, chefes de divisão, coordenadores.