Governo limita os números

Brasília – Depois de quase uma semana de controvérsias, justificativas pouco convincentes, de receber muitas críticas e enfrentar até ação no Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto, por meio do Ministério da Saúde, recuou e voltou a divulgar no fim da tarde de ontem, em entrevista coletiva, como fazia na gestão de Luiz Henrique Mandetta, os números de vítimas do novo coronavírus no país. Mas, contrariando o que fazem outros países, disse que vai destacar apenas os dados registrados nas últimas 24 horas e não os da data de notificação, como vinha sendo feito. Estes estariam na plataforma da pasta. Foram anunciadas mais 857 mortes e 15.654 casos. No total, o Brasil tem, oficialmente, 37.134 óbitos e 707.412 casos. O ministério informou que faltavam ainda os números de Santa Catarina e Alagoas.





Depois da trapalhada no domingo, quando chegou a divulgar dois boletins com números divergentes, o ministério disse que voltará a divulgar a atualização sobre a pandemia às 18h. O site oficial, no entanto, até a noite de ontem seguia sem apresentar os números acumulados de casos e óbitos no Brasil.





Durante a coletiva, o ministério prometeu que a nova plataforma trará mais detalhes específicos dos casos em estados, regiões e no Brasil. “Pactuamos com estados e municípios o envio de informações. Essa informação será compilada e publicada uma vez por dia”, disse o secretário-executivo, Élcio Franco.





Diante da polêmcia, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar ontem à noite pedida pela Rede Sustentabilidade, Psol e PCdoB, que obriga o Ministério da Saúde a divulgar os dados completos, como fazia até a semana passada. “Decido determinar ao ministro da Saúde que mantenha, em sua integralidade, a divulgação diária de dados epidemiológicos (COVID-19), inclusive no sítio do ministério e com os números acumulados de ocorrências, exatamente como realizado até 4 de junho”, escreveu.

























Bolsonaro responsabiliza estados





O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou ontem que, por causa da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), as ações de combate ao novo coronavírus são responsabilidade dos estados e municípios. No entanto, mesmo antes do parecer dos ministros da Suprema Corte, oficializado em 15 de abril, ele já punha em xeque declarações dos governadores e prefeitos sobre a necessidade de medidas restritivas como distanciamento social e interrupção de atividades comerciais.





Em 29 de março, por exemplo, 18 dias após a Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmar a pandemia, Bolsonaro ameaçou, publicamente, editar decreto para permitir a retomada total da economia, afrontando as decisões tomadas regionalmente. “Tenho como fazer, estou com vontade: baixar um decreto. Toda e qualquer profissão, legalmente existente ou voltada para a informalidade, se for necessária para o sustento dos seus filhos, vai poder trabalhar", disse.





Ontem, ao citar a decisão do STF, o presidente transferiu a responsabilidade aos gestores locais. “Lembro à Nação que, por decisão do STF, as ações de combate à pandemia (fechamento do comércio e quarentena, por exemplo) ficaram sob total responsabilidade de governadores e prefeitos”, disse Bolsonaro pelas redes sociais.

Em entrevista exclusiva ao Estado de Minas, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), afirmou que as decisões tomadas na cidade são assumidas por ele. “O presidente falou a verdade. Os prefeitos têm autonomia. Os meus óbitos (de BH) ninguém esconde. Eu os tenho no dia a dia, de hora em hora. Os meus leitos a mesma coisa. Então, quem está com ele é que deve responder isso. Meus óbitos e as minhas decisões são de minha responsabilidade. E, todo prefeito que assumiu isso, que as tenha”, ressaltou.





A fala de Kalil é uma resposta indireta à decisão do Ministério da Saúde, a partir de determinação do presidente, de alterar a forma de divulgação dos boletins diários da COVID-19. O prefeito disse não saber se a declaração de Bolsonaro tem o objetivo de intimidar gestores locais, mas garantiu que não vai mudar o modo de atuação. “Posso falar por mim: não sou frouxo. No meu colo, cai o que é meu. A responsabilidade é minha. Se há prefeitos ou governadores frouxos, não sei. Mas Belo Horizonte não tem prefeito frouxo”.





Na avaliação do prefeito de Vitória, Luciano Rezende (Cidadania), as decisões regionais foram essenciais para impedir ainda mais casos e óbitos. “Através do discurso e das ações de isolamento social, prefeitos e governadores conseguiram, mesmo em um ambiente de conflito político, sem consenso em relação às medidas, evitar milhares de mortes que poderiam ter acontecido caso o país estivesse, desde o primeiro dia, com suas atividades em ritmo normal”, destacou.





Para o chefe do Executivo da capital capixaba, faltou coordenação à União para comandar a adoção de medidas de restrição. “O Brasil é um dos poucos países onde não houve movimentação unânime entre governos estaduais, municipais e federal para construir o ambiente de isolamento, que é muito difícil de ser feito por questões psicológicas, socioeconômicas e culturais”, completou.





Mesmo antes da decisão do STF, o presidente já tentava diminuir os impactos da doença. Primeiro, adotou postura negacionista ao chamar o coronavírus de “gripezinha”. Depois, passou a admitir a possibilidade de mortes, mas sempre minimizando os números. Enquanto isso, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, frisava diariamente, durante as entrevistas coletivas para tratar do avanço da infecção, a necessidade de prevenção.

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro criticou a falta de transparência do governo Bolsonaro sobre o tratamento dado à pandemia. Para ele, “transparência e rumo são fundamentais, especialmente em cenário de crise”. No Twitter, Moro comparou os dados dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde com instrumentos de navegação que seriam úteis a um piloto de avião em meio a uma tempestade.

O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta também criticou a conduta de Bolsonaro. "Conforme João 8;32, 'conhecereis a verdade e a verdade vos libertará’’ Não basta citar, tem que praticar", postou o ex-ministro. Mandetta usou o versículo de João, um dos 12 apóstolos de Jesus - muito utilizado por Bolsonaro desde a campanha eleitoral –, para condenar o ex-chefe, que, conforme técnicos do Ministério da Saúde, seria o responsável pelo atraso e maquiagem de dados oficiais sobre o coronavírus coronavírus.





Ele também afirmou: “Vai para uma categoria parecida com a Coreia do Norte, com a Venezuela, que torturam os números para que eles confessem uma normalidade que todos sabem que não existe”.





O oncologista Nelson Teich, que assumiu o lugar de Luiz Henrique Mandetta, no Ministério da Saúde, também criticou a postura da pasta em omitir os números da pandemia no país. “Minha preocupação é que, numa situação onde se vê conflito, comece a ter uma guerra de números”, disse.





Já o diretor de Emergências da Organização Mundial de Saúde (OMS), Michael Ryan, cobrou transparência do governo brasileiro: “É muito importante que as mensagens sobre transparência e divulgação de informações sejam consistentes. E que possamos contar com os nossos parceiros no Brasil para fornecer essa informação importante aos seus cidadãos. Eles precisam saber o que está acontencendo”, afirmou o representante da entidade internacional.





















Omissão traz graves riscos, diz professor da FGV





A omissão de dados oficiais sobre a pandemia do novo coronavírus pode custar muito caro ao Brasil, principalmente no cenário internacional. É o que alerta o professor de relações internacionais da Fundação Getulio Vargas, em São Paulo, Oliver Stuenkel. Segundo ele, a manobra do governo federal pode afastar investidores do Brasil, uma vez a credibilidade de números fornecidos sobre o crescimento econômico, inflação e desemprego, por exemplo, também podem perder credibilidade.





“O governo sabe muito bem que tipo de impacto isso tem para investidores. Eu, por exemplo, conversei com um investidor e ele também disse: ‘Governo que não divulga esses dados sobre os mais relevantes que a comunidade internacional mais quer saber agora para tomar uma decisão, cria preocupação adicional”. Governo que não fornece todos dados é um risco a mais”, avaliou Stuenkel.





A parte econômica é apenas uma das áreas que o Brasil pode ter sua credibilidade em xeque. Para o professor, a baixa confiança nos números divulgados pode limitar o espaço do país em discussões a níveis globais sobre o combate à pandemia do coronavírus, acendendo, também, o alerta para nações vizinhas em relação a fronteiras.





“Hoje em dia, tem a atuação de cada país em relação à pandemia, isso limita muito o espaço que o Brasil vai ter nas mesas para discutir o futuro da pandemia, para discutir o desenvolvimento de uma vacina, porque surge a dúvida: Esse país está me passando dados corretos?”, disse Oliver.





Stuenkel afirmou que, de uma maneira geral, o Brasil perdeu credibilidade nos últimos meses no cenário internacional por ser um país pouco capaz de lidar com problemas internos. Para o futuro, com a melhora gradativa da situação de outras nações no que diz respeito ao coronavírus, a tendência é que o Brasil passe a ficar em evidência no exterior, porém, pelo lado negativo.





“Como todo mundo só fala da COVID-19, isso acaba ganhando uma visibilidade extrema também, porque no exterior, em vários países da Europa, nos Estados Unidos, a situação está melhorando aos poucos. Então, o Brasil corre o risco de aparecer nas capas dos jornais da Europa, porque será um dos países mais afetados, enquanto outros países estão melhorando. Então aumenta ainda mais a visibilidade", analisou.





Para o professor, o governo tenta levar os dados relacionados ao coronavírus para o campo da polarização. “Aqui no Brasil, tem os estados que vão prover esses dados. Os dados vão para o campo da polarização. Essa decisão de fornecer mínimos dados ou dados diferentes, faz com que quem apoie o governo possa dizer: “Bom, mas esses dados também não estão totalmente corretos”. Isso é uma tática que vemos em outros países com poder autoritário, onde cria-se uma incerteza geral para criar uma situação que você possa acreditar nos dados que você quiser, de qual lado você está. Essa tentativa é muito utilizada”, concluiu.









